Fabián Coito previo al juego ante Grecia: Habla uno a uno de Bengtson, Kevin Álvarez, Deybi Flores y Diego Rodríguez

La Selección de Honduras se rpepara para su segundo juego amistoso de esta doble fecha FIFA de marzo. Después del empate (1-1) frente a Bielorrusia, la escuadra centroamericana se encuentra en tierras griegas para jugar el próximo domingo a las 8:00 de la mañana ante Grecia, en el Estadio La Tumba de Salónica.

En la conferencia previa al duelo, el técnico de Honduras, Fabián Coito, hizo un repaso más completo de lo que fue el juego previo ante los helénicos. Con más calma y con la presencia de la prensa deportiva hondureña mediante Zoom, el estratega valoró el juego de sus seleccionados.

El sudamericano habló del partido individual que tuvieron nombres que estuvieron siendo seguido tanto por la prensa como por la afición hondureña como Jerry Bengtson, Diego Rodríguez, Deybi Flores y Kevin Álvarez. También habló, obviamente, sobre el rival de turno, la Grecia del holandés John van 't Schip.

LA CONFERENCIA DE COITO:

Próximo partido: "A lo que apuntamos es a lo mismo que hemos venido a hacer a Bielorrusia, a aprovechar la fecha FIFA, estar con la gran cantidad de futbolistas que hacía tiempo que no estábamos, esto con el objetivo de intentar obtener un buen resultado y preparar cosas que tenemos por delante. Los dos rivales están en plenas eliminatorias para el Mundial y lógicamente están con un buen potencial. Imaginamos que la prioridad y los objetivos están apuntados a la eliminatoria, estamos compitiendo contra rivales que ya están preparados para la eliminatoria por lo tanto es una linda oposición y una buena forma de medirnos, Grecia no es la excepción, tuvo un buen resultado ayer, seguramente encontraremos otros futbolistas de los que jugaron ante España".



Jugadores lesionados: "Algunos han quedado un poco golpeados, el caso de Jonathan Rubio que viene arrastrando un tema de tobillo y vamos a ver si llega para el partido del domingo, también Luis López que viene desde Honduras con una molestia en su hombro".



Diferencia entre Bielorrusia y Grecia: "Yo creo que son dos selecciones muy distintas, Bielorrusia es un equipo muy físico y de un porte muy grande en sus jugadores, futbol bastante vertical, de acuerdo a lo que habíamos visto, sobre todo su sector derecho, donde mantuvo a los futbolistas que habitualmente juegan e intentan progresar por ese lado para definir, lo intentó y lo buscó; Grecia tiene otro estilo de juego, liderato por un técnico holandés, más combinativo, de mucha más asociación, con con tres líneas muy bien definidas de defensa, tres mediocampistas y tres atacantes, y repito, más allá de los futbolistas que vayan a integrar el equipo van a intentar a llevar a cabo eso, ayer sacaron un gran resultado ante España pero estuvieron dominados, seguramente en casa intenten otra cosa, presionar más arriba, dominar más el balón, tener más posesión de pelota y dominio del campo".





Sobre el juego de Jerry Bengtson ante Bielorrusia: "Los goleadores muchas veces los evaluamos de acuerdo a los goles, no pudo convertir, el ritmo más allá de los jugadores que jueguen, es un ritmo intenso, muy alto, pero estaba de acuerdo a lo que imaginábamos en cuanto a sus movimientos, es un jugador que se mueve muy bien y que intenta atacar los espacios, no le hicimos llegar el balón de repente con más continuidad y en forma más repetida, muchas veces los evaluamos en cuanto a los goles que convierten, en este caso no se dio pero no por eso creo que haya tenido un mal partido, al contrario, es muy bueno contar con él en estos juegos para poder saber con qué tipo de delanteros tenemos cuando consideremos a Jerry dentro del equipo y desde el punto de vista humano, es un futbolista grande, profesional y tiene sus objetivos muy claros así que la impresión ha sido muy buena".



Rotación de jugadores: "Vamos a armar una estrategia pensando en cosas que podamos tener al futuro, no voy a rotar solamente por el hecho de rotar y poner a todos los futbolistas, sino que vamos a ajustarnos a una idea de partido o a una intención de juego y llevarla adelante con unos futbolistas, en el banco van a quedar otros que van a darle piernas, aire fresco al equipo porque más allá que Grecia jugó un gran partido, nosotros hicimos un viaje muy largo, 24 horas después estábamos compitiendo ante Bielorrusia, después viajamos a Grecia y recién estamos terminando de recuperarnos más allá de las excelentes condiciones en las que pudimos hacer este viaje en cuanto a calidad de los vuelos, descansos y hotel".





El juego de Kevin Álvarez, Diego Rodríguez y Deybi Flores: "Son tres casos diferentes. Diego es un futbolista que ha jugado por primera vez en la selección y que hace de repente no mucho tiempo, si bien lo observamos en el Real de Minas, no imaginábamos que podía llegar a este gira de Europa y jugar, lo hizo muy bien, se sintió respaldado por el equipo, tenía idea de lo que hizo, lo intentó en todo momento, tenía una alta cuota de nervios como es lógico, pero quedé muy conforme con los tres. Kevin es un jugador que está en Europa, hoy está teniendo continuidad en su equipo, lo cual le da mucha confianza, es un jugador importante dentro del grupo, tiene historia con varios compañeros a través de selecciones juveniles. Deybi está atravesando un gran momento, lo ratificó en la selección, me pone muy contento que se cuenta con futbolistas que a nivel local están teniendo un gran rendimiento y lo confirman a nivel internacional, mañana será un partido muy exigente para él, ojalá tenga un gran partido".

Quiere que Moya cambie de club: "Bryan Moya está en un fútbol muy dinámico e intenso pero quizá desordenado como es el fútbol africano, pero está jugando, compitiendo y haciendo buenas presentaciones que ojalá, apoyado con su participación en la selección, le permita a mitad de año irse a una liga donde tengamos más información y cercana a nuestro país y que podamos contar con menos horas de desgaste. Lo veo muy bien".

Acerca de bajón de Benguché: "Con Jorge Benguché estuvimos hablando un rato, él sabe que muy pronto comenzó su participación en una liga competitiva como lo es la liga portuguesa, entonces, a la misma vez que se estaba adaptando, comenzó a competir y tenía que demostrar, ahora está pasando por un periodo de adaptación, está contento y entusiasmado, queriendo seguir en Europa. Lo vi muy bien de ánimos, futbolísticamente obviamente que su poca competencia hace que vaya perdiendo ritmo, más allá que participar y entrenar con un equipo europeo es muy bueno, cuando tenga más minutos va a volver al de antes".