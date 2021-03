A Fabián Coito le preguntaron en conferencia de prensa por la mascarilla de Bengtson; así respondió

Follow @GustavoRocaGOL

Fabián Coito salió satisfecho con el rendimiento de la Selección de Honduras, esto luego del empate 1-1 ante Bielorrusia en Minsk. El seleccionador hondureño habló post partido para los medios bielorrusos donde también explicó sobre la mascarilla de Jerry Bengtson, algo que le consultaron al técnico.

"Este viaje es importante para nosotros. El clima, el continente y la intensidad son completamente diferentes aquí. Para nosotros, el viaje fue un plus. Para la mayoría de los jugadores de la selección nacional que juegan en nuestra liga, volar a un país lejano, jugar a un ritmo diferente, esto les ayuda a crecer. El equipo se beneficiará de esto", comenzó explicando el estratega.



Asimismo, Fabián Coito habló sobre el juego ríspido que Bielorrusia practicó en el duelo ante la escuadra centroamericana. "Nos preparamos y estudiamos al oponente. No diré que la gravedad de las faltas fue más allá de los límites razonables. En general, no diré que algo sorprende. Llegamos a un hermoso país. Nuestros jugadores deben crecer no solo en términos de fútbol, ​​sino también culturalmente. Ampliaron sus horizontes".





Consultado si Bielorrusia es una mejor selección que algunas de Concacaf, fue claro. "Era un estilo diferente. Tenemos países donde se desarrolla el fútbol. Allí juegan al fútbol abierto y directo. Hay países que juegan de manera completamente diferente. En Bielorrusia vimos un fútbol diferente. Se diferencia significativamente del nuestro. Los bielorrusos tienen un buen juego en defensa, pueden jugar uno a uno. Esta es la experiencia que buscábamos".



Por último a Fabián Coito le consultaron por Jerry Bengtson, quien utilizó su tradicional mascarilla. "Sí, también le pregunté al respecto si la necesitaba. Dice que se siente bien. Es mayor de edad, más de 30 años. La mayor parte de su carrera jugó localmente. Sabíamos que él sentiría la diferencia. Hoy estoy contento con su actuación ”, dijo Coito.