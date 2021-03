El calendario lleno de partidos de la selección de Honduras para el resto del 2021

La Selección de Honduras ha cerrado una gira europea (con un empate y derrota) que le ha dejado al entrenador Fabián Coito conclusiones que deberán servirle para las siguientes competencias de carácter oficial que tendrá la Bicolor en los siguientes meses.

Estos amistosos en fecha FIFA son los únicos que están programados para Honduras ya que después solo están pactados 11 encuentros oficiales iniciando el próximo mes de junio cuando enfrente a Estados Unidos en las semifinales del la Liga de Naciones de la Concacaf, de ganar, la H estará en la final ante el vencedor de Costa Rica y México en la otra llave, este juego se realizaría siempre en los primeros 15 días de junio.

LA COPA ORO ENTRE JULIO Y AGOSTO

Tras el Final Four de Concacaf, la Bicolor se mantendrá concentrada durante el mes de junio para afrontar la Copa Oro que arrancará el 10 de julio y finalizará hasta un mes después, el 10 de agosto.

La H tiene asegurado al menos tres partidos en esta campeonato que son en la fase de grupo ante Panamá, Granada y Qatar, esta última selección fue invitada por Concacaf para la competencia.

La selección de Honduras perdió ante Grecia en su último juego amistoso en la fecha FIFA de marazo.

El equipo de Fabián Coito, de acuerdo a su resultados, podría seguir sumando más partidos y de llegar a una final disputaría en en total seis juegos.

LA ELIMINATORIA DE CONCACAF

Tras la finalización de la Copa Oro, la Concacaf solo tendrá unas semanas sin actividad porque ya en la última semana de agosto ocho selecciones comenzarán a prepararse para los duelos eliminatorias en la novedosa octagonal final rumbo al Mundial de Qatar 2022 que dará tres boletos y medio a esta confederación, acá Honduras podría programar partidos amistosos no oficiales para preparar estos duelos.

Honduras en total tendrá de septiembre a noviembre, siete partidos eliminatorios y debutara ante Canadá o Haití, luego visitará a El Salvador o Trinidad y Tobago y cerrará el mes jugando en casa en la tercera fecha FIFA contra Estados Unidos.

Para octubre, la H visitará en los primeros días del mes el estadio Azteca para jugar ante México; seguidamente recibirá a Jamaica en San Pedro Sula. Este mes solo tiene dos fechas FIFA.

La Selección cerrará el año futbolístico y la primera ronda de las eliminatorias, recibiendo a Panamá, Curazao o Guatemala y cerrará visitando a Costa Rica. Aquí es donde se conocerá si realmente tiene aspiraciones de clasificar a la próxima Copa del Mundo.

EN RESUMEN, EL CALENDARIO DE HONDURAS

JUNIO (Final Four)

Honduras vs Estados Unidos (2-06-21)

JULIO-AGOSTO (COPA ORO)

Honduras vs Panamá

Honduras vs Granada

Honduras vs Qatar

SEPTIEMBRE (ELIMINATORIA)

Honduras vs Canadá o Haití

El Salvador o Trinidad y Tobago vs Honduras

Honduras vs Estados Unidos

OCTUBRE (ELIMINATORIA)

México vs Honduras

Honduras vs Jamaica

NOVIEMBRE (ELIMINATORIA)

Honduras vs Panamá o Guatemala

Costa Rica Honduras