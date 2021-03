Técnico de EUA tras la eliminación ante Honduras: "Estamos devastados, en el vestidor es una tragedia"

Jason Kreis, técnico de Estados Unidos, dio la cara tras perder 2-1 ante Honduras y quedar eliminados de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

"Estamos devastados, en el vestidor es una tragedia. Lo queríamos tanto, por muchas razones. Al final del día, creo que no tuvimos lo suficiente", dijo el estratega estadounidense en conferencia de prensa.

Kreis brindó algunas de las razones que llevaron al conjunto de las "Barras y las Estrellas" a quedar fuera nuevamente de unas Olimpiadas.

"Hay muchas consideraciones. Primero, la parte del año en que se juega, pone a EUA en un momento complicado, estamos entrando a la pretemporada. En 2020 era mejor, la MLS tenía algunos partidos. La única solución sería si puedes tomar a los jugadores europeos, en mejor forma, pero tiene otras complicaciones que todos tenemos. Creo que teníamos suficiente calidad, habilidad, lucha y compromiso, pero hoy no fue suficiente", dijo.

Otro de los problemas que pasó factura a los norteamericanos fue la falta de contundencia.

"No estuvimos afinados. Que den malos pases, malos controles, nunca había visto un partido así. Hacen que sacudas la cabeza, no lo puedes creer. En el último tercio llegamos suficientes veces, pero no estuvimos finos en el último pase".

Jason Kreis considera que no jugar unos Juegos Olímpicos pasará factura a la carrera de estos jugadores Sub-23 de la unión americana.

"Sí. No tanto por este partido o torneo, no te dejará sin opciones de la selección, pero se pierde la oportunidad de estar en un torneo con mayor presión, que eso te lleva a actuar mejor bajo esa presión", cerró.