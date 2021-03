Los mensajes del exfutbolista estadounidense Hérculez Gómez tras la clasificación de Honduras

Hérculez Gómez, exjugador de la selección de Estados Unidos y ahora analista deportivo, criticó a Honduras antes del juego ante los estadounidenses por el boleto a Tokio y tras el pase de la Bicolor envió sus felicitaciones, pero siempre dejando recaditos.

"¿Equipo "C"? Por supuesto. ¿Forma de pretemporada? Está bien. ¿Fallas? Absolutamente. Merecida victoria de Honduras", escribió en su Twitter mientras veía a los jugadores catrachos abrazarse y festejar.

La oncena hondureña firmó así su quinta clasificación a unos Juegos Olímpicos, la cuarta de forma consecutiva.

Es la segunda vez que la Bicolor consigue su boleto dejando fuera al equipo de las "Barras y las Estrellas".

Hérculez había dicho que Honduras se había clasificado a semifinales del Preolímpico por "accidente" y que veía a Canadá con más opciones de hacerle daño a Estados Unidos.

Tras la clasificación catracha, recibió una lluvia de mensajes y no dudó en salir al paso de ellos.

"Ni cómo responderle a todos... ¿Fracasó? Sí. Pero perder vs Honduras no es la razón de dicho fracaso. Honduras digno representante. Ni como esconder que 16 de los 23 que jugaron vs Irlanda del Norte daban la edad de Sub-23. El fracaso es administrativo. Sayonara, Tokio", cerró.