Juan Carlos Obregon: "Me da alegría y orgullo saber que el pueblo hondureño ya está alegre conmigo"

Alegre por haber conseguido la clasificación de Honduras a los Juegos Olímpicos de Tokio, el delantero Juan Carlos Obregón habló sobre su gol ante Estados Unidos que abrió el camino y las críticas que recibió durante todo el torneo.

"Gracias a Dios por este momento único de clasificar a las olimpiadas. En ese momento (del gol) sentí una felicidad enorme, un orgullo grande, pensé en mi familia, en todo el pueblo hondureño que nos apoya", inició contando.

Obregón fue titular ante Canadá y erró algunas opciones, esto le trajo una lluvia de críticas. En conferencia le preguntaron obre ello.

"Uno escucha siempre las críticas y también el apoyo, pero así es todo fanático de fútbol u otro deporte; tiene el derecho a exigir. Yo pensando en lo positivo, echándole ganas sabiendo que me iba a queda otra y le iba a meter. Gracias a Dios así sucedió, me da alegría y orgullo sabiendo que el pueblo hondureño ya está alegre conmigo y la selección, eso me da felicidad".

¿Qué pensó después de anotarle a Estados Unidos? Le consultaron.

"Me dio felicidad, metiendo ese gol pensé que estábamos más cerca de Tokio. Pensé en seguir dando lo máximo, en mi familia y lo orgulloso que debían estar de mí, en la felicidad del país".

El nombre de Obregón sorprendió a todos en la lista definitiva para el Preolímpico. El jugador milita en el Rio Grande Valley FC de la USL y considera que ha demostrado que está para dar el paso a la MLS.

"Tengo experiencia en mi carrera. He luchado desde pequeño para estar donde estoy, tal vez no soy de los nombres más potentes de Estados Unidos, pero creo en mi trabajo, en mí y me esfuerzo lo máximo para dejar todo. Aunque juego en USL y todos los de Estados Unidos militan en MLS, yo me considero un talento de MLS y que puedo jugar en la Liga, a eso aspiro. Lo mostré hoy".

El jugador nacido en Nueva York considera que el tanto convertido este domingo ante Estados Unidos es el más importante en lo que va de su carrera.

"Este es el gol más importante de mi carrera. Ayudó a dar la clasificación a las Olimpiadas de Tokio. Sé que tuve el apoyo de todo el pueblo y es el más importante hasta el momento, primero Dios vengan más".

"Me di a conocer, antes del torneo casi nadie sabía de Juan Carlos Obregón en Honduras, después muchos conocerén de mí y me puede abrí puertas en al MLS. Es mi objetivo, aspiro jugar en la MLS, enfrenté con jugadores que están allí y me sentí bien, hice buen partido y creo que mostré que estoy listo para jugar en la MLS", cerró.