¡México tumba en penales a una brillante Honduras y se corona campeón del Preolímpico!

Follow @GustavoRocaGOL

Honduras luchó y fue, por mucho, mejor que México en la final del Preolímpico de Concacaf, sin embargo, en la tanda de penales los aztecas fueron más certeros y sellaron el título y su tricampeonato del torneo luego de quedar 1-1 en los minutos reglamentarios.

VER MÁS: Así fue nuestro minuto a minuto del México-Honduras

La escuadra hondureña, que ya tenía el boleto a Tokio 2021, tenía la ilusión de batir al gigante de Concacaf y aunque fueron superiores, no pudieron en la fatídica tanda donde Juan Carlos Obregón fue el que falló su lanzamiento. México ganó 5-4.



Edwin Rodríguez anotó el gol de Honduras al minuto 72 y José Juan Macías marcó por México al 80 y forzó el alargue. La igualdad en el marcador se mantuvo en los tiempos extra y el título se definió en penaltis.

Edwin Rodríguez marcó un hermoso gol en la final del Preolímpico ante México.

EL PARTIDO:

Durante los 90 y tiempos extras, la "H" mostró sus credenciales de buen futbol. Una defensa que sufrió la baja de Denil Maldonado en el primer tiempo producto de una horrible caída, sin embargo, en su sitio ingresó Carlos Meléndez y no desentonó. Estuvo a la altura, junto a Wesly Decas, José García y Cristopher Meléndez.

En el primer tiempo México llegó en un par de acciones pero sin meter en zozobra a Alex Güity, que se mostró mucho mejor, con más seguridad y poniendo orden a su defensa. Honduras dominó la posesión de la pelota y hacía ver mal a los aztecas con la movilidad en el medio que imprimía Edwin Rodríguez.



La etapa de complemento fue total de los catrachos. Al 52' Kervin Arriaga sacó un bombazo que el meta Sebastián Jurado rechazó, en el contraremate Joseph Rosales disparó y nuevamente el portero mexicano lo deja en el área pero la defensa lo mandó al tiro de esquina.

José Juan Macías marcó el gol del empate de México vía lanzamiento penal.



La escuadra centroamericana estaba ahogando a los mexicanos en el Akron, que no tenían reacción. Honduras era combativa y no le dejaba espacios a una endeble selección mexicana. Era el minuto 59 y Luis Palma probó su cañón pero otra vez el meta charro ahogaba el grito de gol.



Honduras asfixió a México. Cuando el cronómetro indicaba el 65 Sebastián Jurado volvía a trabajar y se lucía tapando un remate a tres dedos de Alejandro Reyes luego de una triangulación preciosa con Rigo Rivas, que acababa de entrar. No obstante, más bello sería el golazo que Edwin Rodríguez nos iba a regalar.



El joven jugador del Olimpia recibió un balón fuera del área y con ese piecito zurdo educado que posee sacó un espléndido remate que fue imposible para el buen portero mexicano del Cruz Azul, Sebastián Jurado. Se lanzó pero fue estéril. Golazo de Rodríguez, hermoso y precioso... lo que ustedes quieran. Eso al 72 y Honduras estaba tumbando a México.

Pero la alegría duró seis minutos, pues un error en la salida de Cristopher Meléndez condenó a Honduras. El arribo al área de José Juan Macías era de peligro y José García se bajó al delantero azteca. Clara pena máxima y el mismo autor lo convirtió en gol. 1-1 y después los catrachos continuaba buscando el gol del triunfo.



Al 95 otro tapadón de Sebas Jurado a remate de cabeza de Juan Carlos Obregón salvaba la cabaña mexicana y lo mandaba al tiro de esquina; en el cobro del lanzamiento de esquina José García tuvo el del gol de cabeza pero su remate fue desviado y así se acabó la historia para definir todo en los penales. Honduras fue más y mereció más, pero en penales la representación azteca se quedó con el título.



Y así, la selección azteca consiguió su quinto título en el Preolímpico de la Concacaf (establecido desde 1992); antes se coronó en 1996, 2004, 2012 y 2015. Honduras perdió por tercera vez consecutiva una final de este torneo, todas ante México.

Alineación de Honduras: Alex Güity; Cristopher Meléndez, Denil Maldonado (Carlos Meléndez), José García, Wesly Decas, Carlos Argueta (Alejandro Reyes); Edwin Rodríguez, Joseph Rosales (José Mario Pinto), Kervin Arriaga, Luis Palma (Juan Carlos Obregón), Douglas Martínez (Rigo Rivas).

DT: Miguel Falero.



Alineación de México: Sebastián Jurado, Manuel Mayorga, Gilberto Sepúlveda, Johan Vásquez, Allan Cervantes, Carlos Rodríguez, José Macías, Roberto Alvarado, Allan Mozo, Erick Aguirre, Jesus Angulo.

DT: Jaime Lozano.