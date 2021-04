El análisis: ¿Qué jugadores de la Sub-23 están listos para integrar la selección mayor?

Dentro de la plantilla de la Selección Sub-23 de Honduras que logró su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 obteniendo medalla de plata, sobresalieron varios futbolistas que hoy se han convertido en candidatos favoritos de algunos entrenadores catrachos para integrar la selección mayor de Honduras de cara a las próximas eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

En ejemplo a ello, el técnico y ojeador de las reservas del Olimpia, Cocli Salgado tildó de "graduación" el acciones del volante de 21 años Edwin Rodríguez, meritorio para ganarse un lugar entre los elegidos de Fabián Coito.

"Con lo que le vi en el Preolímpico, Edwin Rodríguez se graduó... ya lo venía mostrando con Olimpia siendo el conductor del juego ofensivo; con lo que vi, puedo decir que se graduó para ser considerado en la selección mayor, en este torneo dio ese paso de graduación, me sorprendió el nivel que mostró", dijo Cocli Salgado en entrevista para DIEZ donde reveló cómo ficharon al joven futbolista, con 14 años en aquel entonces.

Ante ello sumamos el análisis de entrenadores nacionales como Danilo Turcios y Nerlyn Membreño, quienes coinciden en sumar al defensor Denil Maldonado, el volante Edwin Rodríguez y el contención Kervin Arriaga.

Te puede interesar: Concacaf elige el MVP del Preolímpico 2021

LOS ELEGIDOS POR DANILO TURCIOS

Denil Maldonado: "Mostró un temple, carácter y personalidad diferente a lo de un futbolista normal. Es un jugador que está para selección mayor.

Edwin Rodríguez: "Lo de Edwin Rodríguez fue espectacular, el mejor jugador del Preolímpico. Para mí y Cocli Salgado no es algo que nos extraña, nos equivocamos a la hora de escogerlo, desde que lo escogimos era un jugador diferente al biotipo hondureño. Hoy simplemente está demostrando lo que vale como futbolista, para mí el mejor jugador del campeonato".

Ver: Reacción de los periodistas internacionales tras la clasificación de Honduras a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021

Kervin Arriaga: Juega en una posición complicada por el nivel que está mostrando Deiby Flores, pero sin duda alguna, en algún momento puede tener una oportunidad por esa intensidad que denota a la hora de marcar, es de jugadores con niveles diferentes.

Alejandro Reyes: "Creo que está para competir a nivel de selección mayor".

LOS ELEGIDOS POR NERLYN MEMBREÑO

Denil Maldonado: "Creo que por su madurez, rendimiento y calidad será uno de los que acompañe a Maynor Figueroa en la selección mayor tomando en cuenta lo cerca de la eliminatoria"

Carlos Meléndez: "Lo he venido siguiendo y ahora lo tengo acá (en el Vida); me lo terminó de confirmar, ayer faltó Denil y no se hizo sentir en el juego. Yo creo que ambos -sobre todo en una posición donde casi no hay- son candidatos tomando en cuenta para eliminatorias futuras porque son jóvenes, quizá puedan ser la pareja de centrales.

Carlos Meléndez, futbolista hondureño que milita en el Vida.

Kervin Arriaga: "Es un jugador que su nivel y rendimiento lo hace destacar por sus características, creo que hizo un buen torneo. El sistema de juego lo hizo brillar, le dio mucho equilibrio.

Edwin Rodríguez: "Se lo venía ganando desde ya días por su calidad. Maneja posiciones en que puede ser por fuera en la segunda línea, acompañando a un volante central y con características para jugar en punta. Es un jugador con bastante calidad.

Luis Palma: "También considero a Luis Palma, tiene mucha creatividad es uno de esos jugadores de este tiempo, hace mucha presión en las salidas, la presión que genera y su gol ante Estados Unidos no es casualidad, hace buena presión alta. Tiene calidad, buena pegada y es dinámico".