Luis Palma revela las palabras con las que consoló al guardameta estadounidense David Ochoa

Equivocarse es de humanos y así lo entiende el futbolista hondureño Luis Palma, quien durante el Preolímpico de Guadalajara 2021 dejó uno de los gestos más hermosos en torneo con el guardameta estadounidense, David Ochoa, su excompañero en el Real Monarch.

Una semana después del enfrentamiento de la semifinal en donde Honduras terminó eliminado a Estados Unidos (2-1) con goles del mismo Luis Palma y Juan Carlos Obregón, el ariete del Vida reveló cuáles fueron las palabras que le dijo a Ochoa para animarlo tras su error que le terminó costando el partido.

Resultó que el primer tanto de los catrachos fue debido a una presión alta que ejerció Palma sobre David Ochoa, su defensor había jugado hacia atrás y se terminó quedando sin espacio para despejar el esférico, el balón remató en el catracho y en el bote terminó metiéndose en el fondo de su portería.

Ante ello, el ariete de 20 años recuerda que "en el Mundial Sub-17 en la India también sucedió algo similar, un compañero de Nueva Caledonia estaba muy triste por la derrota e hice lo mismo que con David Ochoa a quien lo conocí en Monarch".

Ver: Así fue la eliminación de Estados Unidos ante Honduras en el Preolímpico de Guadalajara

"Fue muy emotivo, el jugador no trabaja para equivocarse, pero para su mala fortuna le tocó errar a él y conmigo en ese gol que nos brindó el pase. El fútbol te deja amistades, cuando el arbitro pitó me quité el papel de futbolista y me puse como amigos ante él". dijo.

"Le dije en español que -debía seguir adelante y que es un portero de gran calidad, no debía sentirse derrotado, que levantara la cabeza, que sabía lo crack que era, que eso no terminaba, de los errores se aprende-, pues él tiene raíces de México donde pelean por quedarse con él para la selección", aseveró Luis Palma.

Te puede interesar: La desconocida historia detrás de la foto de Luis Palma consolando al guardameta de Estados Unidos

Honduras finalmente llegó a la final, empató en tiempo reglamentario ante México (1-1), pero cayó (5-4) en la tanta de penales, sin embargo, logró su quinta clasificación a unos Juegos Olímpicos, esta vez a disputarse en Tokio.