Romell Quioto habla de la posibilidad de ir a los Olímpicos de Tokio y revela que debutará como cantante

El delantero hondureño del CF Montreal de la MLS, Romell Quioto, habló de su experiencia en los Juegos Olímpicos de Río, el intercambio de camiseta con Neymar y no niega que le gustaría estar en Tokio.

"Para mí fue una revancha Río porque yo clasifiqué en el 2012 para Londres, pero no fui porque el técnico así lo decidió. Luego llega Pinto y me da la oportunidad de ir como refuerzo. Lo disfruté mucho, era el de la experiencia porque todos eran menores que mí. Fue una experiencia única", inició contando en Instagram Live con Eduardo Solano.

Y agregó: "Pudimos conocer muchos lugares, pude jugar en el Marcaná y conocer a Neymar y obtener su camiseta que al final no sé qué se hizo. Son cosas que tiene la oportunidad lo que las juegan, ojalá lo disfruten mucho".

Quioto contó la plática que tuvo con la ahora estrella del PSG de Francia y revela que este lo llevó al camerino de Brasil.

"Ya le había dicho a el en el campo (el cambio de camisa), pero me dijo que Johnny (Palacios) ya se la había pedido pero que me iba a dar otra. En lo que íbamos para camerinos aproveché para tomarme una foto con él y me metió al camerino de ellos, imaginate. Allí me entregó la camiseta, le dije gracias y suerte porque iba a la final. Luego me fui al camerino de nosotros".

La Sub-23 de Honduras se clasificó en Guadalajara a las Olimpiadas de Tokio. Tras ello en redes la afición debatió si el técnico Miguel Falero debería reforzar o no al equipo con jugadores mayores. ¿Le gustaría ir?.

"La verdad me gustaría ir, lo he estado pensando y sería bonito. Pero así como me pasaron la segueta para ir a unas, tampoco me gustaría quitarle la oportunidad a un joven. Me gustaría que él fuera a disfrutar de esa linda experiencia, yo ya tuve la experiencia y no quisiera quitársela. Que sea lo que Dios quiera, que se tome la decisión que se tenga que tomar".

Se alista para debutar como cantante

En la plática, al delantero hondureño le preguntaron si era cierto que hará su debut como cantante. ¿Ya está grabada la canción y solo falta remasterizarla?

"Ja, ja. Fuimos al estudio y empezamos a tirar algo. Me gusta cantar, escuchar mucha música, pero no es que voy a sacar música. Pero estamos allí trabajándola ja,ja".

Quioto podría así emular los pasos de Carlos Pavón, quien en su etapa como futbolista también grabó una canción.

¿De qué trata? Le consultaron. "Ahí la van a escuchar, no podemos soltar eso, se está cocinando. Es algo más que todo bailable, no es romántico. Fue algo rápido", cerró.