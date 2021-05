Mathias Fabián, hijo de Diego Vázquez, es convocado a la Selección Sub-15 de Honduras

Diego Vázquez seguramente se siente orgulloso. El hijo del entrenador de Motagua, Mathias Fabián Vázquez, formará parte de la Selección Sub-15 de Honduras.

El conjunto azul profundo informó a través de su cuenta de Twitter que uno de los herederos del técnico argentino es uno de los seis juveniles del 'Ciclón' que está convocado para integrarse al combinado nacional.

''Convocatoria para la Selección Sub-15 fueron llamados 6 jugadores de Motagua, entre los convocados está Mathias Fabián Vázquez, hijo de nuestro DT'', anunció el Motagua.

Mathias Fabián es el segundo hijo de Diego y en varias ocasiones se le ha visto de recogebalones en el Estadio Nacional. Cabe mencionar que el joven juega como volante por la izquierda.

Thiago es el otro hijo del entrenador, se desempeña como portero y también ha manifestado que quiere seguir los pasos de su padre. Además, Vázquez tiene otra hija que es la menor de los tres.

''Mis hijos son muy cariñosos. La más chiquita me pone piedritas para atraer energía positiva. Lo que más aprecio es cuando me van a ver a los partidos y me abrazan al final de cada encuentro'', manifestaba Diego sobre sus retoños en 2016.

''Thiago nació cuando yo jugaba en la UNAH y tenía 32 años. Estuve como ocho años de futbolista viajando y fue difícil. Estuve en el parto de los tres, pero sí, me perdí muchos cumpleaños y navidades porque ellos estaban en Argentina y yo aquí en Honduras'', añadía.

En 2018 se conoció que Mathias Fabián era uno de los recogebalones del Estadio Nacional. El cipote estuvo en un partido de Motagua contra la UPNFM y se le vio muy activo lanzando el esférico a los jugadores cuando caían en el lugar donde estaba ubicado.

Ahora tendrá la oportunidad de estar en la Sub-15 hondureña y demostrar que está para grandes cosas, así como lo hizo su padre en su etapa como futbolista.