Honduras convoca 26 futbolistas para un microciclo previo al Final Four y Copa Oro

Fabián Coito sigue trabajando. El técnico uruguayo de la Selección de Honduras no perderá más tiempo y ha convocado a 26 futbolistas para comenzar a preparar el Final Four y Copa Oro.

Mediante las redes sociales de la Federación de Fútbol de Honduras, el entrenador de la "H" giró la convocatoria para un microciclo a desarrollarse en San Pedro Sula del próximo lunes 24 al domingo 30 de mayo.

En la nómina resltan jugadores que seguramente irán a los Juegos Olímpicos con la Sub-23 de Honduras como el portero Alex Güity, Cristopher Meléndez, Carlos Meléndez, Wesly Decas, Kervin Arriaga, Edwin Rodríguez y Luis Palma.

Asimismo, destaca la presencia de los legionarios Alberth Elis, Rigoberto Rivas, Alex López, Jonathan Rubio y Kevin Álvarez, quienes viajarán de Europa para incorporarse a la disciplina de la selección hondureña.

Hasta el momento Fabián Coito no ha decidido quiénes serán los futbolistas oficiales que competirán con la escuadra mayor en el Final Four y Copa Oro 2021. De los jugadores que fueron a la gira europea para juegos ante Bielorrusia y Grecia, no están Jonathan Paz, Franklin Flores, Alfredo Mejía, Kevin López y el goleador del torneo Jerry Bengtson. Tampoco aparece Jorge Benguché.

- Convocatoria de la Selección de Honduras para un microciclo -

PORTEROS

Alex Güity (Olimpia)

Luis López (Real España)

Edrick Menjívar (Olimpia)

Michaell Perelló (Real España)



DEFENSAS

Marcelo Pereira (Motagua)

Maylor Núñez (Olimpia)

Elvin Oliva (Olimpia)

Johnny Leverón (Olimpia)

Ever Alvarado (Olimpia)

Diego Rodríguez (Motagua)

Cristopher Meléndez (Motagua)

Carlos Meléndez (CDS Vida)

Wesly Decas (Motagua)

José García (Olimpia)

Kevin Álvarez (Norrkoping, Suecia)



MEDIOCAMPISTAS

Deiby Flores (Olimpia)

Jhow Benavídez (Real España)

Walter Martínez (Motagua)

Edwin Rodríguez (Olimpia)

Kervin Arriaga (Marathón)

Alejandro Reyes (Real España)

Alex López (Alajuelense, Costa Rica)



DELANTEROS

Rigoberto Rivas (Reggina, Italia)

Jonathan Rubio (Chávez, Portugal)

Luis Palma (CDS Vida)

Alberth Elis (Boavista)