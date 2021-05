Diego Rodríguez visualiza el Final Four como la oportunidad de ir al extranjero: "Aspiro a poder salir del país"

Diego Rodríguez cumplió su sueño de ser convocado a una Selección Nacional y con su esfuerzo se ha consolidado y formará parte del Final Four y amistoso ante México.

El lateral izquierdo de los azules del Motagua no oculta su alegría por este reto en su carrera, mismo que lo hace soñar con una oportunidad en el extranjero.

"Es un partido muy motivante para nosotros, hemos entrenado muy bien y sabemos que la mayoría de los jugadores están en la élite, pero nosotros estamos contentos, motivados y con el espíritu que podemos hacer las cosas bien", indicó.

En cuanto al apoyo que recibe y como es el trato con los legionarios de la Bicolor. "Ellos están en Europa como lo es: Elis y el Choco, pero son un hondureño más que nos acuerpan y es un privilegio para mí el poder estar aquí y aportar mi granito de arena cuando me toque".

Rodríguez tiene claro el desafío que le espera en este tipo de encuentros, pero lo mira como una oportunidad para demostrar su talento y tener una experiencia en el extranjero.

"He venido trabajando duro para que se me de esta oportunidad y si se me sigue dando hay que dar lo mejor de mi. Estos partidos son bastantes motivantes, ya que como jugador aspiraba a una selección y aquí estoy, ahora aspiro a poder salir del país y estos partidos me darán la oportunidad".

Honduras se medirá ante los Estados Unidos, una escuadra considerada la más fuerte del área, pero eso se vuelve un desafío para los hondureños.

"Son jugadores que en la actualidad están en en la élite y están jugando torneos muy buenos como lo es lo último en el fútbol. Yo estoy contento de poderlos enfrentar".

Pese a su no participación al cierre del campeonato con el Motagua, el lateral izquierdo considera que lo estuvo haciendo con el mismo impulso con el que se llamó su primera convocatoria.

"Cuando regresé del ciclo anterior de la Selección no tuve mucha participación en el equipo, pero seguro que el profe me conoce y sabía que estaba trabajando de la mejor manera y sin duda que estoy aquí por eso".

Y agregó: "En el club Motagua hay una plantilla bastante grande y con jugadores muy buenos, seguramente el profe ni dormirá por saber a quien poner, pero yo trabajo de la mejor manera y estoy a la disposición para cuando me quiera utilizar".