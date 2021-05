¡Vamos por ella! Asi es la Copa de la Nations League que presentó Concacaf

Concacaf hizo oficial el trofeo que se le entregará al campeón de la primera edición de la Liga de Naciones. La Confederación lanzó en sus redes sociales la copa que obtendrá el ganador que saldrá entre Estados Unidos, México, Honduras y Costa Rica.



Los seleccionados nacionales se medirán en las semifinales del torneo el 3 de junio, para posteriormente definir al primer ganador tres días después, el 6 y así conocer al ganador inaugural de la competencia.

Leer más: La Selección de Honduras toma forma; Choco Lozano, Alberth Elis y Jonathan Rubio, del avión a entrenar



- El trofeo, en detalle -



Bajo el lema "The Dream is NOW" (El sueño es ahora), el trofeo fue dado a concoer al público. Dicho premio fue diesñado por Epico Studios en la ciudad de Nueva York y manufacturado por GDE Bernotni en Milán, Italia.



El trofeo de la CNL posee una altura de 52cm, pesa 8kg, y tiene como materiales un metal de latón bañado en plata y luego se pulido con chorro de arena para que la textura emergiera en la base de la piedra en bruto. Luego, la copa se hizo girar y se sumergió en un baño galvanizado especial para fortalecer su forma.



La producción y diseño del trofeo abarcó cuatro meses de trabajo de ocho personas, lo que equivale a 200 horas de orfebrería, 36 horas de pulido, pulido y montaje, 75 horas de piedra para esculpir y 90 horas para diseñar archivos de especificaciones 3D para fundición y fresado.



Los cuatro brazos emergentes en el trofeo representan a los últimos cuatro equipos que buscan la gloria y están diseñados para parecer fluidos y dinámicos, al igual que el agua que une a las 41 Asociaciones Miembro de Concacaf.

Hermoso: Así luce el trofeo de la Nations League de Concacaf Te puede interesar: Honduras continúa su preparación para enfrentar a EUA a la espera del resto de la legión europea



Además, la base debajo de la piedra está dividida en tres partes iguales con grabados de los nombres de los países, rellenos de esmalte de color y rematados con el logo de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El organismo rector del fútbol en Norte, Centroamérica y el Caribe aseguró en un comunicado que la copa simboliza una celebración de fútbol, así como la unidad, igualdad y orgullo nacional.



Las semifinales del torneo se llevarán a cabo el 3 de junio cuando Honduras enfrente a Estados Unidos y México se mida a Costa Rica; los ganadores se medirán en la gran final el 6 de junio y se conocerá al seleccionado que levante el primer trofeo de la Liga de Naciones.