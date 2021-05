Jonathan Rubio anuncia que pronto obtendrá su residencia portuguesa y adelanta que dejaría al Chaves

El talentoso mediocampista de creación, Jonathan Rubio, compareció en conferencia de prensa ante los medios de comunicación y habló de todo un poco. El jugador que milita en Portugal reconoció que existen ofertas para camviar de equipo y pero también dejó en claro que su prioridad hoy por hoy es la Selección Nacional.

"Estoy muy contento de estar aquí, muy feliz, para mí estar en la Selección siempre es un motivo de mucha alegría, de mucha responsabilidad" inició Rubio en su comparecencia, sobre su estado físico tras sufrir una lesión que lo tuvo mes y medio fuera de las canchas aclaró "llego bien gracias a Dios, al final me pude recuperar bien de la lesión con la que venía, los últimos dos partidos tuve participación con el equipo así que estoy bien y estoy aquí al 100% para dar lo mejor".

Mentiéndose en la semifinal de la Nations League ante Estados Unidos, Rubio Toro fue claro al decir que "sabemos que las 4 selecciones estamos ahí porque tenemos la capacidad" y fue sinceró al declarar "no vamos a negar que Estados Unidos ha crecido mucho tiene a sus jugadores en las mejores ligas del mundo", pese a la superioridad en la previa por parte del equipo estadounidense, Rubio no deja de lado que "Honduras históricamente se ha caracterizado por dar la pelea e inclusive sacar buenos resultados contra Estados Unidos, México, Costa Rica; nuestra misión es ir y competir, sabemos lo difícil que será pero nosotros también tenemos nuestras armas, a nivel de grupo debemos estar fuertes para contrarrestar las individualidades de Estados Unidos" y adelantó "Vamos para competir, para intentar ganar. Sino vamos con esa mentalidad yo creo que ya vamos perdiendo, para mí son 11 contra 11, hay que dar lo mejor, ya después el partido dirá sus cosas".



"Son partidos dificiles, nos estamos preparando de la mejor manera, este tiempo de entenamiento será bueno, con el 2020 que tuvimos no hubo tiempo de trabajo, este tiempo nos servirá mucho para preparar los partidos que se vienen, pero en este momento estamos enfocados en la Liga de Naciones, en dar lo mejor, en dar una buena imagen como Selección, son partidos para ver donde está nuestro nivel, serán buenos exámenes" señaló con entusiasmo en rueda de prensa.

Jonathan Rubio aún no ha decidido su futuro, pero actualmente solo piensa en la selección nacional Continuando con el análisis del rival en semifinales, el seleccionado nacional enfatizó "ya hemos visto videos de Estados Unidos, hemos analizado sus puntos fuertes, sus puntos débiles, todos los equipos tienen puntos débiles donde se les pude hacer daño" y advirtió "individualmente cada uno de nosotros como jugador tenemos la tarea de preocuparse por los jugadores de su zona a los que vamos a tener que enfrentar o marcar porque el fútbol tiene muchas facetas de juego individual".

Consultado sobre su actualidad en Portugal y si fue una mala decisión haber firmado por un equipo de la Segunda Divisón, Rubio fue tajante al asegurar "no fue una mala decisión ir al Chaves, pasaron cosas extra futbolísticas como el tema del Covid, de la lesión, llegué tarde al equipo, mi primer partido fue en diciembre; mi poca participacion no se debe a otras cosas más que a estas situaciones que me pasaron que obviamente yo no controlo. No fue una mala decisión y yo creo que pronto espero tener buenas noticias y verán porque digo que fue una buena decisión" adelantó con alegría.



La decisión de seguir en Portugal del jugador 24 años fue para obtener la plaza de comunitario, al respecto dio a conocer "ya realicé el examen de portugués, lo pasé, solo estoy esperando el documento que es una cuestión de un par de meses; gracias a Dios ya me dieron el visto bueno", con respecto a su futuro fue honestó al decir que será "muy difícil mantenerme en el Chaves, no digo que no porque el fútbol da muchas vueltas, todo pude pasar, pero creo que mi futuro va a pasar por Portugal, es una liga a la que estoy acostumbrado y estamos analizando algunas situaciones", pero enfatizó en que actualmente "mi preocupación es la Selección, inclusive le dije a mi representante que en este momento él se encargue de esas situaciones. Yo solo quiero enfocarme en la Selección, solo quiero pensar en Estados Unidos, en la Liga de Naciones, ya cuando termine tomaré una decisión. En este momento lo demás está en segundo plano".



Finalmente, Rubio no escondió que su deseo es "regresar a Primera División", iy que "ir a Chaves fue por algo extrafutbolístico", además recordó "en Tondela hice una gran temporada, jugué 32 partidos, pude anotar, dar asistencias, fui un jugador importante, pero al final me tocó bajar de categoría, no fue por opción propia" y por último agregó "mi idea pasa por Portugal, dar un paso al frente y según mi representante hay unas opciones, estamos analizando, pero desde que llegué a Honduras no sé nada más. En este momento estoy enfocado totalmente en la Selección", cerró.