Alberth Elis confirma ofertas, sueña con llegar a Inglaterra y revela que recibió los mismos consejos que le dieron a Falcao

Alberth Elis finalizó su primera temporada en Europa en la Liga NOS de Portugal con el Boavista; la "Panterita" tuvo un inicio difícil tras llegar del Houston Dynamo de la MLS, pero con el transcurso de la temporada el extremo hondureño se fue adaptando y elevando su nivel hasta ser el jugador más decisivo de su club.

Ahora el potente jugador catracho se encuentra concentrado con la Selección Nacional de Honduras de cara a las semifinales de la Liga de Naciones de Concacaf donde el seleccionado enfrentará a Estados Unidos en el preámbulo de la final.

Elis, 25, está consciente que estos días de concentración y estos partidos serán claves para el futuro inmediato y para poder cumplir el objetivo principal: Ir al Mundial de Qatar 2022 y ha charlado en exclusiva con DIEZ sobre su primer año en Europa y el futuro con las ofertas que han llegado.



- El mano a mano con la Panterita -

Podrías tomarte vacaciones en Europa o Estados Unidos, pero siempre prefirieres Roatán...



Me ha tocado conocer muchos países gracias al fútbol, pero la verdad nunca he conocido algo más lindo que Roatán, por eso cada vez que vengo de vacaciones es acá.



¿Cómo valoras tu primera temporada en Europa?



Gracias a Dios al final, en la segunda etapa del torneo, pude levantar mucho mi nivel. Al comienzo me costó un poco, cuando llegué me lesioné, luego el Covid me afectó bastante, pero me pude adaptar al fútbol portugués y levantar mi nivel que fue donde aporté más al equipo.

¿Qué diferencias notaste entre el fútbol de Portugal y Estados Unidos? ¿La exigencia, el profesionalismo es igual?

El profesionalismo es igual, pero en Europa siempre el fútbol va a ser más competitivo, cuando existe el descenso hace que la liga sea más competitiva porque los de abajo como los de arriba están peleando siempre por algo, eso hace que los partidos sean más reñidos, más duros y que todos los equipos luchen por algo hasta el final de la temporada.

Alberth Elis experimentó su primera temporada en el fútbol de Europa tras fichar con el Boavista

Sacrificaste el tema económico por lo deportivo ¿Valió la pena?



Claro, sin duda que valió la pena. Ha sido una linda experiencia, me ha hecho crecer como futbolista que es lo que quería, el seguir mejorando, ir a una liga donde podemos decir que el nivel es más duro, más difícil y eso me ayudó mucho, eso es lo más importante al final del día.

En tu primera temporada con el equipo batiste récords de goles en primera división... ¿La temporada fue cómo la imaginaste o fue mejor?



No como la imaginaba porque al inicio el objetivo era pelear por puestos de Europa League y al final terminamos peleando por no descender, y eso al final no me deja nada feliz. No era ese el objetivo cuando llegué al equipo, pero esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar, nada está claro, nada está escrito. Eso fue lo único que me hubiese gustado que fuese diferente, pero esto es fútbol y tendremos revancha.

¿Cuál crees que fue la clave para adaptarte rápido al fútbol europeo?



Más que todo mis características de juego, soy un jugador rápido y fuerte, eso permite que la adaptación a cualquier liga sea más fácil. Tuve que incorporar o tratar de cambiar algunas cosas; no solo de ir al mano a mano en velocidad, sino que saber asociarme porque en Portugal los equipos siempre forman bloques defensivos que son muchos más difíciles de poder penetrarlos, entonces por ahí me tocó jugar de "9" y también mejoré en eso. Ahora creo que soy un jugador más completo, así como puedo jugar de "9" puedo jugar por afuera.

Al inicio mucha gente no creía en tu llegada a Europa, hablaban del nivel técnico que no era el adecuado para el fútbol europeo, pero demostraste que tenías calidad para estar, ¿Qué hiciste diferente o en qué te enfocaste para mejorar?



Trabajar, trabajar día a día. Los números que yo hacía en la MLS no cualquier jugador los hace; convertir 10 goles y dar 10 asistencias por torneo no es nada fácil, ahora hice menos números que en la MLS, pero fueron los mejores de mi equipo, entonces ahí te das cuenta que si hay algo en lo que siempre me enfatizo y aprendí en la MLS es eso: Que al final de la temporada los números deben ser altos ya que es lo que todos terminan viendo, no solo en goles, yo siempre soy mucho más de asistir que de hacer goles. Me gusta mucho asistir porque soy rápido, siempre va por la banda o juego en la línea de fondo y puedo dejar a mi compañero solo frente al marco y eso es algo que me gusta.

¿En qué te ayudó en mejorar el técnico Jesualdo Ferreira?



Él siempre hablaba conmigo, él entrenó a Falcao cuando estuvo en el Porto y siempre hablaba conmigo de las cosas que le decía a Falcao, fue muy importante para mí. Él me dio mucha libertad de juego cuando llegué al equipo y eso al final me terminó ayudando mucho dentro del campo.

Nombran al Porto como equipo interesado. Es algo lindo que en mi primera temporada en Europa haya interés de muchos clubes importantes, para mí es algo lindo y que da la pauta que lo estoy haciendo bien porque primer año y que esto pase es algo que me llena de orgullo y me da las ganas de seguir trabajando y mejorando día a día.



Celtic, Brighton, Watford. Inglaterra un sueño. Sin duda, siempre lo he dicho y lo sigo manteniendo que mi liga favorita es la inglesa, sabemos que no es fácil llegar por varias razones, pero siempre he soñado con estar ahí y para eso trabajo. Hay que seguir trabajando, seguir mejorando y si llega la oportunidad estar listo y aprovecharla. Al final lo más importante es eso: Estar listo.



¿Hay ofertas concretas de algún equipo?



Por ahora sí ha habido interés de varios equipos, pero estoy tranquilo, estoy con la selección y tengo que enfocarme en los partidos que vienen que no van a ser nada fáciles y si en su momento llega una oportunidad, habrá que estudiarla y tomar la mejor decisión, sino pues tengo contrato con Boavista, me han tratado muy bien y no tendría problemas si me toca quedarme.

Alberth Elis anotó 8 goles y dio 7 asistencias siendo el líder ofensivo de su equipo

¿Cuál es tu sueño en Europa?

El sueño es tratar de llegar a equipos top, a la liga inglesa, estoy muy feliz en Boavista, hay que respetar eso. Ellos me dieron la oportunidad de llegar a Europa y siempre voy a estar agradecido por eso.

El mejor futbolista que enfrentaste. Creo que Otamendi y Pepe que son defensas muy experimentados ya sabemos la trayectoria que han tenido y se nota que han estado en equipos muy importantes



Sobre Benguché, ¿qué crees que pasaba que no termina quedándose?



Nos tocó jugar más al inicio de la temporada, pero es complicado, los primeros partidos fueron muy difíciles por el estilo de juego, el cambio de liga, todo es más complejo; la falta de minutos le afecta a cualquiera, estoy seguro que ahora que estuvo en Europa le va a ayudar mucho en su carrera ya sea que continúe en Boavista o adonde quiera que vaya, al final lo importante es seguir mejorando, la carrera no se acaba y él ha aprendido mucho, tienetalento y mucho por dar todavía.



¿Por qué no se adaptó?



No creo que haya sido que no se adaptó, sabemos que el estilo del equipo al final terminó siendo con un solo "9", habíamos prácticamente cuatro nueves y solo terminó jugando uno, normal en el fútbol, solo uno es titular. Cuando no tenés minutos es complicado mostrar su nivel o estar en ritmo de juego, eso puede ser que le afectó. Pero él tiene mucha capacidad, en los entrenamientos lo hizo muy bien, cuando le tocó jugar también y como delantero tiene que tratar de seguir trabajando y mejorando.



Viviste situación similar en México con Monterrey, ¿le diste consejos?.

Hablaba con él, yo le decía que siguiera trabajando; en el fútbol hay que hacerlo. En cualquier momento te llega una oportunidad y hay que estar listo y la vas a romper, no puede bajar los brazos, no puede detenerse, tal vez en un equipo no te fue bien o tal vez no era el lugar para uno, pero en el siguiente todo puede cambiar.



Róchez descendió, pero se habla que una de las opciones es Boavista, ¿has hablado con él?



De eso no, pero siempre hablo con él, he tenido comunicación, en lo personal creo que él hizo un gran torneo, como dije antes el fútbol es siempre seguir trabajando.



Te gustaría hacer dupla en el Boavista. Claro que sí, creo que él como cualquier otro hondureño que llegara al equipo me gustaría y estaría feliz de tener a otro compatriota en el equipo.

Te han preguntado por algún jugador hondureño. No, la verdad no, pero estoy seguro que están siguiendo mucho más a los jugadores hondureños ahora, ojalá pueda llegar alguno a Boavista o a la liga de Portugal, creo que saben que en Honduras hay mucho talento y esperamos que puedan llegar muchos más.

Si te tocara recomendar, ¿a quién recomendarías?



Creo que hay muchos, pero Deiby Flores y Edwin Rodríguez lo están haciendo muy bien, su momento va a llegar, estoy seguro que tienen un gran nivel. Esperamos que pronto puedan dar la salto... igual Arriaga, se me iba Kervin Arriaga, pero es un jugador que está creciendo bastante.3

¿Cómo están los ánimos en el equipo previo al partido ante Estados Unidos?



Motivados, con muchas ganas de hacer las cosas bien, los jóvenes que han llegado y los que ya estábamos, estamos en un buen momento comparado con la eliminatoria pasada, ahora tenemos mucha más experiencia y los jóvenes de la Sub 23 tienen talento, podemos hacer grandes cosas para el país y en estos partidos que tenemos podemos ir por esa copa.

¿Hay confianza de ganarle a Estados Unidos?



Claro, sin duda, por eso estamos aquí. En el fútbol no hay nada escrito, somos 11 contra 11 y vamos a luchar por poder pasar a la final.

La "Panterita" ya se encuentra entrenando con la selección; se vienen la Liga de Naciones, la Copa Oro, las Eliminatorias y por qué no, los Juegos Olímpicos de Tokio 2021

Por la nómina de EEUU algunos creen que nos pueden ganar y hasta por goleada. Esto es fútbol, cualquier cosa puede pasar. Ellos son los favoritos, están de locales, sabemos que no va a ser nada fácil, pero en lo personal me ha tocado jugar contra jugadores que han estado o están en equipos Top como Porto, Benfica, Sporting y adentro del campo son 11 contra 11. Lo importante es aprovechar estos días que tenemos de entrenamiento y tratar de conocernos más.

¿Sientes admiración por algún jugador de Estados Unidos?

No sé si diría admirar, pero claro, ellos están haciendo muy bien las cosas en Europa, tengo un compañero que está en la selección (Reggie Cannon) y siempre hablaba con él, le decía que estábamos listos para ese juego y que iba a ser muy duro. Es de admirar, pero también tenemos lo de nosotros y vamos a entrar al campo con ganas de ganar, de dar lo mejor de nosotros.



¿Cómo se le puede hacer daño?

Tenemos que estar bien parados, a ellos les gusta atacar con mucha gente y podemos aprovechar eso, los espacios que dejen en defensa, tenemos jugadores muy rápidos y podemos hacerles daño por ahí.



Te va a tocar volver a ser compañero en ataque con Quioto. Quioto tiene un gran nivel, todos sabemos lo que le puede aportar a la selección, sé que está muy feliz de estar en la selección, sé que viene con muchas ganas y va a dar lo mejor de él.

Elis eres candidato a reforzar en JJOO ¿qué sientes?



No he hablado con nadie, sabemos que son las mismas fechas de la Copa Oro, la Sub-23 los muchachos se lo han ganado, los cupos son limitados, solo son 18 jugadores, en lo personal creo que tenemos una buena selección y lo van a hacer muy bien.

¿Te gustaría ir a Copa Oro o Juegos Olímpicos?



En estos momentos no me han dado a escoger así que no te sabría decir, tendría que analizarlo con mi familia y todo, para ver cuál es la decisión. Pero creo que en estos momentos se está trabajando para un solo objetivo que es ir al mundial. Esos partidos van a ser claves para llegar a la eliminatoria en un buen nivel.