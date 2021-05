Fabián Coito habla del favoritismo de Estados Unidos y la razón de la ausencia de Jerry Bengtson

El director técnico de la Selección de Honduras, Fabián Coito, ha comparecido en rueda de prensa mediante Zoom y ha declarado previo al vuelo que la "H" realizará el próximo lunes a los Estados Unidos para encarar el Final Four de la Liga de Naciones.

En la misma, el sudamericano y extécnico de la Sub-23 de Uruguay declaró por qué no convocó a Jerry Bengtson para este torneo y para el amistoso frente a México a disputarse en Atlanta. Asimismo, Fabián Coito habló sobre la importancia que Alberth Elis le da al equipo nacional.

Admite que Estados Unidos es favorito para este duelo pero que todo puede pasar. También volvió a ser preguntado por Danny Acosta, cuyo futbolista todavía no ha tomado una determinación si jugar o no con Honduras. No le cerró las puertas pero es un tema del cual ya no le pone mucha importancia.

LA CONFERENCIA DE FABIÁN COITO:

Peligrosidad de USA: "Creo que el nivel de los equipos, la relación entre esos futbolistas, ahí es un lugar donde nosotros debemos hacernos fuertes en la expresión colectiva y saber los conceptos generales que manejan y puntualmente a algunos futbolistas a la menor expresión posible y nosotros tener claro lo que haremos ofensivo y defensivamente. Aún nos faltan cuatro futbolistas pero hemos trabajado bien. En líneas generales es eso, información y observar el rival, ver sus comportamientos como equipo y atender sus individualidades".



Qué busca Honduras en el Final Four: "En varios aspectos, siempre que la selección se presenta, más allá de buscar resultado deportivo, también lo hablamos con los futbolistas, vamos en busca de dos factores; la imagen y funcionamiento de la selección nacional. Intentar que vayan generando o incorporando un funcionamiento que queremos darle a la selección. Esa imagen es importante por el bien del futbol y futbolista hondureño y que adquieran valor los jugadores del fútbol hondureño. Hay más cosas que no solamente el resultado deportivo. Tenemos claro el potencial del rival pero queremos un buen resultado para llegar al partido de la final".

Danny Acosta, lateral izquierdo, todavía no confirma si jugará con Honduras.



Ayuda que USA sea favorito: "Es un factor más, no sé si juega a favor o en contra, el nivel de un equipo lo dan sus futbolistas, uno apoya en armar planteamientos y transferirlos al futbolista, crees que podemos obtener un buen resultado. Hay futbolistas de ellos que estan en grandes equipos del mundo. Una de las cosas que nos apasiona es que no sabemos qué puede llegar a suceder. Nadie sabe lo que va a suceder, está claro el favoritismo de Estados Unidos por la calidad que tienen sus futbolistas".



Nivel de los jugadores de USA: "No quiero decir eso, son los futbolistas que toman las decisiones al momento que comienza el partido, todo lo previo es un trabajo en colaboración transmitiendo la forma y la idea de jugar. En definitiva esa toma de decisiones pasa por las decisiones que tomarán los jugadores, eso no determina el resultado del juego. Nuestros futbolistas llegan en buen nivel y han tenido buena temporada. Los de Europa, Rivas hizo una buena temporada, Lozano y Elis han jugado en sus equipos y logrado los objetivos, no así Rubio que su participación se vio disminuida por un tema sanitario, pero llegan bien, los del medio local están pensando en la próxima temporada. Llegamos en buenas condiciones, y desde el punto de vista sanitaria, solamente la baja de Maylor Núñez por lesión".



No mira estadísticas: "No me quita el sueño que no se hayan podido ganar en estos últimos cuatro partidos, pero han dejado cosas positivas aún con los resultados adversos".



El tema de Danny Acosta: "Nunca queda de lado. No se ha solucionado ese tema pero en estos momentos no es un tema que me ocupe, no queda de lado, pero creo que la selección está por encima de cualquier persona y entrenador. Me hubiera gustado que Danny hubiera definido su participación con nosotros, pero la selección está por encima de todo, si podemos o no contar con él, tampoco es que será la solución, nos tocará elegir, está jugando en una liga competitiva, nos daría una gran mano, sin embargo si no es así hay otros futbolistas y seguiremos trabajando".



La Copa Oro será una preparación para la eliminatoria: "Hoy en el desayuno estuve hablando con algunos futbolistas de la Copa Oro. Nos vamos a sobreponer a las pretemporadas de los equipos. Yo lo que quiero es que en septiembre es que haya buena preparación y competencia, algo que es fundamental para llegar a buen ritmo es importante. Estas ventanas que hemos tenido es muy bueno, esta es la preparación casi para septiembre. Que la Copa Oro sea un refuerzo para todo esto que estamos teniendo, son de bastante exigencia por la calidad de equipos, nos va a venir bien estos partidos. El futbolista necesita exigencia".