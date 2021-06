Maynor Figueroa le recuerda a Estados Unidos la eliminación de Tokio a manos de Honduras

Maynor Figueroa es el capitán de la Selección de Honduras. El jugador del Houston Dynamo de la MLS de 38 años, es el futbolista con más juegos con el elenco catracho y va a una batalla más contra Estados Unidos.

ENCUESTA: Edrick Menjívar o Buba López ¿Quién debería ser el titular ante USA?

El veterano defensor central y bimundialista con Honduras en Sudáfrica-2010 y Brasil-2014 ha hablado sobre el nuevo duelo que la "H" tendrá ante la escuadra de las barras y las estrellas por la semifinal de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Maynor Figueroa le tocó la llaga a los estadounidenses, pues les recordó, sin generar polémica alguna, la última eliminación de Estados Unidos a manos de Honduras de los Juegos Olímpicos de Tokio-2021.



"Estamos a las puertas de un partido bravo e interesante, tendrá ingredientes extras por lo que pasó entre las selecciones Sub 23 donde Honduras se impuso y logró su pase a los Juegos Olímpicos de Tokio ante Estados Unidos", comenzó diciendo Maynor Figueroa.



El exjugador del Wigan y Hull City de Inglaterra no olvida al rival que tiene enfrente, los cuales tienen adversarios que juegan en las mejores ligas del mundo.

"Ellos tienen grandes jugadores que militan en las mejores ligas del mundo, pero nosotros dentro de las posibilidades tenemos compañeros que pasan un gran momento y tenemos que sacar provecho de eso", dijo.



Luego culminó diciendo. "Es un privilegio estar entre los cuatro mejores, no fue sencillo llegar hasta acá. Hay algunos elementos de la Sub 23 que viven un gran momento y hay que apoyarlos, algunos no están, pero seguramente les llegará su momento".