Honduras ya se probó en el Empower Field de Denver y está lista para enfrentar a Estados Unidos

Después de diez días continuos de trabajo, la selección de Honduras culminó su etapa de preparación este miércoles para el duelo de semifinal en el Final Four ante Estados Unidos, encuentro pactado para este jueves a las 5.30 de la tarde, hora hondureña.

La Bicolor, comandada por el uruguayo Fabián Coito, realizó el reconocimiento de cancha por un espacio de 45 minutos en la bella cancha del Empower Field de la ciudad de Denver, Colorado, y ha quedado lista para el encuentro.

El DT afinó algunos detalles tácticos y a balón parado, no paró el 11 titular en este campo porque lo hizo el martes en el Complejo Real Colorado donde definió que el meta titular será Luis "Buba" López apostando por la experiencia del guardameta aurinegro.

Luis "Buba" López entrena con Edrick Menjívar en el césped del estadio Empoer Field de Denver, Colorado. Foto Jenny Fernández/Enviada Especial

El Empower Field es un escenario que se utiliza principalmente para la práctica de fútbol americano, pero que ha sido adecuado para disputar 'soccer' y además del duelo entre gringos y catrachos, también albergará la llave entre México y Costa Rica a las 8:00 de la noche.

Al entrenamiento se hizo presente el presidente de la Federación de Honduras, Jorge Salomón, además del secretario José Ernesto Mejía quienes han llegado para acompañar y respaldar a este grupo de futbolistas que buscarán el tercer triunfo en la historia de la H ante Estados Unidos en suelo norteamericano.

"Tuvimos una actividad a nivel grupo transmitiendo la idea e intentar anticipar cosas que van a suceder en el juego. Observamos a los rivales, para eso pensamos la estrategia y elegimos futbolistas para llevar adelante la estrategia. Buscamos imágenes y hablando situaciones, después llevamos eso al campo y hay cosas que no se pueden reproducir; transmitimos una idea, la plasmamos en el campo, se corrige, se mejora, la repetimos y se sigue mejorando", explicó Coito en sus últimas declaraciones a DIEZ antes del partido.

¿CÓMO JUGARÍA HONDURAS?

Fabián Coito no tiene dudas del equipo que enviará ante Estados Unidos, pero no quiso revelarlo para no darle armas a su rival de que lo conozca mejor, pero sí está confirmado que Luis "Buba" López arranca de inicio en el arco.



La zaga central estaría comandada por el capitán Maynor Figueroa acompañado de Marcelo Pereira dándole continuidad a la dupla que usó en la gira por Europa, por derecha tiene como única opción a Kevin Álvarez y por izquierda apostaría a la experiencia de Ever AlvarAdo en lugar de Diego Rodríguez que fue quien actuó como titular ante Bielorrusia y Grecia.

En el centro del campo aparecerían Deiby Flores con Alex López y como extremos estarían Alberth Elis y Jonathan Rubio, más adelante Rigoberto Rivas y como único punta Antony Lozano.