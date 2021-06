Alex López defiende al Choco: "Las que tengamos hay que meterlas pero esto no es de echarle la culpa a nadie"

Honduras cayó en las semifinales de la Liga de Naciones ante Estados Unidos. Fue 1-0 para el equipo local gracias a la anotación tardía de Jordan Siebatcheu al 89´.



Pese a la derrota, los dirigidos por Fabián Coito dejaron buenas sensaciones en el trámite del encuentro, sobre todo en la zona defensiva donde hizo que su rival se viera limitado en la zona de creación, pero también en ataque donde gozó con oportunidades claras de gol.

Leer más: Medio de EUA acusa a Honduras de perder de tiempo, cometer duras faltas y usar la camilla para desconcertarlos



Tras el encuentro, el mediocampista Alex López defendió a su compañero Antony "Choco" Lozano de las críticas tras su fallo en la semifinal. "Las que tengamos hay que meterlas pero esto no es de echarle la culpa a nadie, hicimos un gran juego, estamos orgullosos del partido que se hizo, obviamente veníamos para clasificar a la final pero no se logró, nos hacen el gol faltando dos minutos.. esto es fútbol, hay que seguir adelante" declaró.



El ´10´ de la Bicolor reconoció que el plantel se va "con una parte de tristeza por el minuto en el que recibimos el gol. Si tu miras fue un partido de tú a tú, Honduras no se vino a encerrar. Tuvimos muchas oportunidades de gol, lastimosamente no entraron, pero el fútbol es así, tenemos que saber que las que tenemos debemos aprovecharlas y meterlas y terminar con el cero atrás", analizó.



Marcando a Dest: Alex López fue titular y terminó saliendo de cambio, el 10 jugó al lado de Deiby Flores en el medio El actual jugador de la Liga Deportiva Alajuelense admitió que Honduras se enfrentó "a una gran seleccón, sabíamos que iba a ser un partido duro, y venimos a demostrar que para esta Eliminatoria Honduras se va a parar fuerte y va a competir", avisoró de cara a la octagonal final de cara al Mundial de Qatar 2022.

Te puede interesar: Así reaccionó Choco Lozano en redes sociales tras lluvia de críticas por su fallo ante Estados Unidos en el Final Four



Finalmente, López cerró su intervención ante los medios palpitando el duelo por el tercer puesto ante Costa Rica, "Honduras viene muy fuerte, el domingo para nosotros es una final y hay que salir con la frente en alto".



- Marcelo Pereira: "Estamos para pelear, estamos para más" -



Marcelo Pereira que fue el central titular junto a Maynor Figueroa dio sus valoraciones después de la semifinal ante los estadounidenses "La llegada del equipo al camerino fue con esa sensación, que dimos todo lo que tuvimos hasta el final, más allá del gol en los últimos minutos tuvimos la sensación de que estamos para pelear, estamos para más", y agregó "no debemos conformarnos. Ese es nuestro lema".



Sobre lo que se viene para el seleccionado nacional, Pereira afirmó que el equipo ya se prepara para el duelo por el tercer puesto "Esperando en Dios que todo venga de una mejor manera, nos estamos preparando para lo que viene y en eso estamos enfocados ahora".



Marcelo Pereira fue parte de la pareja de centrales junto a Maynor Figueroa El central también aseguró que "todo partido tiene un aprendizaje, nos vamos con la sensación que estamos a la altura de competir con cualquier equipo, nada más nos queda seguirnos preparando”, cerró.