Maynor Figueroa alza la voz por Honduras tras caer ante EUA: "Intentar reprocharnos algo sería injusto"

Nada que reprocharles, muchachos. Los jugadores de la Selección de Hond dejaron bien parada la bandera cinco estrellas en las tierras del Tío Sam tras caer con honor ante los Estados Unidos por 1-0 en las semifinales del Final Four de Concacaf.



El duelo disputado frente a 35 mil espectadores en el Empower Field de Denver, Colorado, albergó un encuentro donde la H dejó todo de sí a pesar de los brutales pronósticos de inferioridad ante el cuadro gringo.



Tras el juego, los jugadores hondureños, Maynor Figueroa, Alex López y Kevin Álvarez, compadecieron ante los medios y declararon que se sienten orgullosos del partido concretado, haciendo énfasis en que se van con la frente en alto.





Maynor Figueroa





Sensaciones



“A nuestra manera buscamos sacar el resultado, no hay nada que reprochar. Lo que se había trabajado lo hicimos, de cualquier manera, buscamos. Cuando tuvimos para jugar y mantener los tiempos, lo hicimos. Al final en una jugada ellos lograron concretar y bueno, el resto es historia”.



Lo que hay que mejorar



“Seguir trabajando y creyendo en nosotros. Intentar reprocharnos algo sería injusto, hicimos un gran partido como lo planificado. Desafortunadamente no pudimos concretar, a lo mejor no fueron muchas las que tuvimos claras, pero si pudimos anotar una, pero esto es futbol y solo tocar seguir trabajando para cerrar como mejor tercero”.



Alex López





¿Cómo toman la derrota al último minuto?



"Nos vamos tristes por el minuto en que recibimos el gol, fue un partido de tú a tú, Honduras no se vino a encerrar, tuvimos muchas oportunidades de gol, lastimosamente no entraron, pero el futbol es así, las que tenemos que meterlas y terminar sin goles. Nos enfrentamos frente a una gran selección, sabíamos que sería un duelo duro, pero demostramos que para la eliminatoria nos pararemos fuertes y competiremos".



¿Condicionó el fallo del Choco Lozano en el inicio de la segunda mitad?



"No, al final hay que meterlas, aquí no es para echarle la culpa a nadie, pues en el primer tiempo también tuvimos oportunidades con un balón que sacaron de la línea. Era el momento donde Estados Unidos no sabía que le iríamos a jugar con esa intensidad y este ritmo de juego a su casa. Fue un gran partido, estamos orgulloso del trabajo que hicimos, obviamente veníamos a clasificar a la siguiente ronda, no se logró, nos cayó el gol al 88’, pero hay que salir adelante. El domingo para nosotros es una final y tenemos que salir del torneo con la frente en alto".



Kevin Álvarez





¿Con qué te quedas?



"El equipo hizo un gran trabajo, mandamos un mensaje que Honduras en la eliminatoria no será nada fácil, hoy quedó claro, no merecimos perder, pero esto es de hacer. Nos preparemos para el domingo".



¿Veremos este Honduras en el futuro?



"Sí, esto es algo que estamos preparando. Saldremos a proponer, a dar la pelea y darlo todo, que es una característica del jugador catracho. Tuvimos las aproximaciones más claras, nos vamos derrotados, pero con la frente en alto".