Ronald González aceptó superioridad de Honduras: "Es un muy buen equipo, bien dirigido y con alrededor de 26 partidos"

Tras la derrota por penales a manos de Honduras que evitó que Costa Rica fuera el tercer lugar de la Nations League, el director técnico, Ronald González, habló en conferencia de prensa sobre el encuentro.

Para el estratega de la Tricolor estos tipos de partido "Son partidos de ritmo, de eliminatoria por la exigencia que hay, pero estamos en un torneo de preparación", inició, y lanzó una llamativa frase "si usted quiere hilar fino, de dos partidos hicimos dos puntos, Honduras ganó merecidamente por penales, pero solo hizo un punto en dos partidos" declaró ante los medios.

González admite que su idea era ver "el mismo equipo que jugó con México, pero recuerde que trabajamos con humanos, no es un playstation, una máquina en la que siempre va a jugar igual. Hoy tal vez no fue el mejor partido, por momentos no vimos bien, por momentos estuvimos con lentitud en el transporte de la pelota. Tuvimos cosas buenas y malas para corregir".



Sobre el encuentro, el mandamás de la selección Tica analizó "cuándo vimos que el partido se nos acomodaba perdimos intensidad, esa intensidad que nosotros pregonábamos del fútbol internacional, del fútbol a nivel de selección. Fuimos después un equipo impreciso, Honduras inició mucho mejor el segundo tiempo, creo que la presencia de Alex López les ayudó bastante, cambiaron de figura, pasaron a un 4-2-3-1, pasaron a Elis al costado (...) Honduras por momentos nos quitó la pelota y parecía que nos tenía acorralados", reconoció.



El DT fue claro que pese a la derrota en penales "No quiero dramatizar que tuvimos en un gran retroceso, si igual el partido lo ganamos tampoco hubiese dicho que somos una maravilla", declaró.

Superioridad de Honduras.

González no se escondió y admitió que durante el partido se dio cuenta que su equipo estaba siendo superado por su rival de esta noche "No he revisado las estadísticas de Honduras, pero viendo el juego desde la línea sí vi clarísimo que ellos tuvieron una mejor posesión, que nos superaron en disputas, por supuesto que sí. Es igual como que le enseñara las estadísticas contra México, pero no nos podemos detener en las estadísticas, tampoco significan algo tan importante en este momento".