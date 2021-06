Fabián Coito: "Mis futbolistas estuvieron al nivel y por encima de muchos de la Selección de México"

Fabián Coito no tira las campanas al vuelo. El seleccionador charrúa de la escuadra hondureña es comedido en su exposición y no se avienta, esto a pesar de la participación de Honduras en estos tres juegos que encaró con gallardía y buen manejo del balón.

El sudamericano, tras la derrota 1-0 ante Estados Unidos sobre la hora y los empates frente a Costa Rica y México, ha asegurado en la conferencia de prensa posterior al duelo ante los aztecas que el equipo nacional va bien encaminado.

De hecho, Fabián Coito sorprendió al decir que varios de los hondureños se vieron igual o hasta mejor que algunos de la selección contraria que era dirigida por el argentino Gerardo "Tata" Martino.

LA CONFERENCIA DE FABIÁN COITO:

Balance sobre los juegos: "El equipo, a lo largo de estos tres partidos tuvimos la capacidad de jugar un gran primer partido, nos mantuvimos en alto, y buscamos el tercer lugar, y después de esos dos juegos del Final Four existió el riesgo de jugar un amistoso contra la selección mexicana. En ese sentido el equipo estuvo muy bien, nos preparamos para un gran partido y un gran equipo. Cumplimos una tarea muy sacrificada, en el mediocampo Edwin, Walter, luego Rubio, hicieron un gran recorrido para seguir a los laterales, pensé que para el segundo tiempo, cambiando a los tres volantes, íbamos a poder presionar un poco más lejos e íbamos a tener más posibilidades de atacar, no pasamos zozobras pero no pudimos recuperar donde queríamos. El cansancio y el nivel del equipo contrario nos complicó. Con el balón hicimos un gran primer tiempo, arriesgando, creo que de eso se trata el fútbol, de arriesgar un poco".



¿Vamos en ascenso o cómo define a la H?: "Muy pronto para hacer un balance, pero la idea primaria es que el equipo ha mostrado una buena actitud para encarar la situación de lo que nos tocara. Hicimos un gran partido ante Estados Unidos que al final terminó siendo el campeón, fallamos un poquito sobre el final del juego de no controlar el balón ante Estados Unidos. Ganamos un tercer lugar en el Nations League. Me deja conforme en el sentido del orden que mantuvimos, la concentración y el nivel de muchos futbolistas que estuvieron al nivel y por encima de muchos de la selección mexicana. El crecimiento colectivo y la experiencia que mostró nuestra selección hoy es buena. El equipo ha mostrado cosas altas, en esta fecha FIFA, se mostró un equipo consciente y sabiendo de la responsabilidad que tenemos".



¿A qué apunta en la Copa Oro?: "Como objetivo siempre vamos en busca de ganar los partidos. No creo que la euforia al momento del resultado sea buen consejero. Hay que ver con qué futbolistas llegamos y en qué momento llegan y para ver cómo nos preparamos para la Copa Oro. Creo que Honduras como estaba la vez pasada no lo pudimos lograr, no tanto por el juego sino por los resultados de la primera fase"



Sobre Jorge Benguché: "Hizo un buen partido, se preparó para este juego, le llegó por lesión de dos compañeros, no pudieron estar a la orden, hizo un buen juego. Es el Benguché que todos queremos ver, el de movimientos, que va adelante, que lo encuentren en el área, se apoyó bien, ganó los duelos, fue rápido. Ojalá podamos tener al Benguché del primer tiempo porque con ese porte y sus características a nivel de selección es muy importante. Con su físico puede solucionar muchos problemas, me quedo conforme, él quedó contento con la situación".



Opinó de Walter Martínez: "Las características de él me gustan mucho, hizo un gran trabajo, para mí el fuerte de él es que vaya para adelante, cuando descarga, pudo hacer poco o nada producto del partido que hubo pero cuidó el balón, se aplicó, ayudó en defensa, a mí me gusta como juega Walter, esto lo va a estimular, se sigue preparando, es un jugador muy interesante, puede jugar atrás del delantero, por las bandas, y a mí este tipo de jugadores me gustan y valen la pena dedicarle tiempo a estos jugadores".



La lesión de Buba López: "Es un viejo dolor que tiene en la muñeca. Será la sanidad que mande un reporte exacto. Es una vieja lesión que no ha temrinado de curarse".