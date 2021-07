¡Hoy inicia en la pantalla de GO TV, la edición especial DIEZ DE ORO 2021!

Este domingo 4 de julio, en la pantalla de GO TV en Honduras, comenzaremos nuestra edición especial DIEZ DE ORO, programa dedicado a la Selección Nacional y al torneo de naciones d ela Concacaf más importante, la Copa Oro.



En este programa especial, bajo la conducción de los periodistas Jorge Fermán, Georgina Hernández, Jenny Fernández y Carlos Castellanos, no se dejará ningún detalle por fuera sobre la Copa Oro 2021.



Desde esta noche a partir de las 8:00 pm, nuestro habitual horario de los domingos, comenzamos a vivir toda la pasión de la Copa Oro en el especial DIEZ DE ORO 2021. Recuerden que de lunes a viernes estamos en la pantalla de GO TV, de 9:00 pm a 10:00 pm.



Además, parte de nuestro equipo se traslada a Houston, Estados Unidos para seguirle la pista en cada partido o entrenamientos de H y siempre llevarles la mejor cobertura, como ya es nuestra costumbre.





Jenny Fernández y Marco Aguilar, periodista - editor de la mesa digital de DIEZ, serán los enviados especiales, quienes te mantendrán informados de cada detalle de nuestra escuadra nacional en la Copa Oro



En la edición especial de DIEZ DE ORO, podrás disfrutar de segmentos como: Copa Oro al día, números de oro, el color de la copa, el debate de oro, entre otros.

HONDURAS AFINA TODOS LOS DETALLES PARA LA COPA ORO



En esta segunda edición tras DIEZ DE ORO en el 2019, lo pantalla de GO TV brillará con la mejor información relacionada a la Selección Nacional de Honduras y sus rivales.



En DIEZ DE ORO, podrás disfrutar de la mejor información sobre la H en la Copa Oro, debates y análisis picantes, exclusivas, todo el ambiente en Estados Unidos, estadísticas, agendas y cada uno de los detalles que giren alrededor de este torneo internacional.