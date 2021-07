Honduras vs Alemania: Día, hora y por dónde ver el amistoso de la Sub-23 previo a Juegos Olímpicos

La Sub-23 de Honduras sigue con su preparación de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. El elenco que dirige el uruguayo Miguel Falero ya tuvo su primer examen en tierras niponas, mismo que perdió 3-1 ante la anfitriona Japón.

Luego de la caída ante los japoneses ahora la escuadra centroamericana se apresta a medirse ante la potencia Alemania como segundo y último escollo previo al debut en la justa olímpica.

El encuentro entre los alemanes y los hondureños está pactado para el día sábado 17 de julio a las 2:00 de la madrugada (hora hondureña) en el Kiimidera Park Stadium, destacando que el partido no será transmitido por ninguna televisora nacional.

Una vez concluyendo con este juego de preparación, el equipo de Miguel Falero estará listo y servido para comenzar a disputar el torneo olímpico, donde comparten grupo con Rumanía, Nueva Zelanda y Corea del Sur.

El equipo hondureño hará su estreno en los Juegos Olímpicos de Tokio el 22 ante la selección europea de Rumanía (5:00 am), luego juegan el 25 frente a Nueva Zelanda (2:00 am) y cierran la ronda de grupos el 28 de julio contra Corea del Sur (2:30 am), una potencia en esta categoría.

Probable alineación de Honduras: Alex Güity; Cristopher Meléndez, José García, Denil Maldonado, Wesly Decas; Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez, Alejandro Reyes, Rigoberto Rivas; Bryan Moya y Jorge Benguché.

- Ficha del amistoso Honduras vs Alemania -

Partido: Honduras vs Alemania

Razón: Juego amistoso previo a los Juegos Olímpicos

Día: Sábado 17 de julio del 2021

Estadio: Kiimidera Park Stadium

Ciudad: Kawayama

Hora: 2:00 a.m (Hora Honduras)

Por dónde seguirlo: DIEZ.HN