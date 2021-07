Honduras vs Rumania: Día, hora y por dónde ver el debut de la Sub-23 en los Juegos Olímpicos de Tokio

¡Se acabó la espera! La selección Sub-23 de Honduras hará su debut oficial en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 ante Rumania.



La escuadra de Miguel Falero llega tras dos partidos amistosos, en el primero perdieron 3-1 ante Japón y en el segundo dejando buenas sensaciones en el empate 1-1 contra Alemania.



Luego de la preparación llegó la hora del debut, será el día jueves 22 de julio a las 5:00 de la mañana (hora hondureña) en el estadio Kashima Soccer.

Este partido será transmitido por VTV Canal 9, televisora que tiene los derechos en el país para los Juegos Olímpicos de Tokio.

Una vez concluido el partido contra los rumanos, el conjunto de Miguel Falero deberá pensar en Nueva Zelanda y Corea del Sur, los otros rivales del grupo B

LOS OTROS PARTIDOS



Honduras vs Nueva Zelanda - Domingo 25 de julio (2:00 A.M)

Honduras vs Japón - Miércoles 28 de julio (2:30 A.M)



Probable alineación de Honduras: Alex Güity; Cristopher Meléndez, José García, Denil Maldonado, Wesly Decas; Jorge Álvarez, Carlos Pineda, Edwin Rodríguez, Alejandro Reyes, Rigoberto Rivas y Jorge Benguché.



-Ficha del debut de Honduras en Tokio



Partido: Honduras vs Rumania



Día: Jueves 22 de julio del 2021



Estadio: Kashima Soccer



Cuidad: Kashima



Hora: 5:00 A.M



Por dónde seguirlo: DIEZ.HN

LOS GRUPOS Y PRIMERA JORNADA



¿Cuáles son los grupos de Fútbol masculino en Tokio 2020?



Grupo A



Francia

Japón

México

Sudáfrica



Grupo B



Honduras

Corea del Sur

Nueva Zelanda

Rumania



Grupo C



Argentina

Australia

Egipto

España



Grupo D



Brasil

Costa de Marfil

Alemania

Arabia Saudita

LA PRIMERA JORNADA



Grupo A



2:00 A.M| México vs. Francia

2:00 A.M| Japón vs. Sudáfrica



Grupo B



2:00 A.M| Nueva Zelanda vs. Corea del Sur

5:00 A.M| Honduras vs. Rumania



Grupo C



1:30 A.M| Egipto vs. España

4:30 A.M| Argentina vs. Australia



Grupo D



2:30 A.M| Costa de Marfil vs. Arabia Saudita

5:30 A.M| Brasil vs. Alemania