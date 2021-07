Roger Rojas se integra a la selección de Honduras en Phoenix: "Siempre estaba la ilusión de volver"

Roger Rojas se ha integrado la tarde de este jueves en Phoenix, Arizona, a la concentración de Honduras después de entrar de último momento a la convocatoria para esta Copa Oro en lugar de Carlos Fernández quien se encuentra positivo de coronavirus en Houston.

Roger realizará su primer y único entrenamiento con Honduras el viernes en esta ciudad ya que el sábado es el duelo contra México en el State Farm por los cuartos de final de la Copa Oro.



"Me da pesar por los compañeros que dieron positivos, yo siempre he seguido esta selección y cuando uno no está siempre el deseo de que uno quiere estar aquí, pero al ver el nivel de los compañeros se entiende", explicó el Roro.





Eso sí, se imaginó la oportunidad de estar al "ver la situación como estaba siempre se me cruzaba por la mente la oportunidad de estar, siempre estaba la ilusión de ponerse la camisa de Honduras y volver, me queda darle gracias a Dios, tratar de aprovechar la oportunidad porque están jugando bien, se ve el cambio con el profesor Coito", dijo.

Ro-Ro a la vez explicó que Arnold Cruz se comunicó con él desde el lunes para preguntarle sus condiciones físicas y desde entonces creció la ilusión de regresar y se concretó el miércoles cuando su club le comunicó oficialmente su llamado.



Honduras enfrenta a México el sábado en el State Farm a las 8.30 ante más de 65 mil aficionados que han comprado su boleto para este juego de los cuartos de final de la Copa Oro.