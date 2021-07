Fabián Coito tras el 6-0 ante Corea del Sur en Tokio: "No es hora de crucificar a los futbolistas"

El técnico de la Selección de Honduras, Fabián Coito, desde Estados Unidos donde se encuentra cumpliendo la cuarentena por covid-19 tras dar positivo en plena Copa Oro. Habló de la preparación para el arranque de las eliminatorias a Qatar 2022 y de la amarga eliminación de la Sub-23 en los Juegos Olímpicos de Tokio.

El estratega comenzó hablando de su salud. "Ya estoy bien. El día del partido con Qatar y dos días siguientes tuve dolor de cuerpo y de cabeza, pero nunca dejé de saturar bien oxígeno y sangre, ya he pasado los días de esos malos síntomas. Me encuentro bien, normal, esperando cumplir los días requeridos para comenzar la vida normal nuevamente", dijo en entrevista a Fútbol a Fondo.

A poco más de un mes para el arranque de las eliminatorias de Concacaf, Coito explica sus sensaciones por lo ocurrido en Copa Oro y las Olimpiadas.

"Ha sido una experiencia enorme que nos ha mostrado un montón de repuestas de cara a lo que queremos, que seguimos claros en los objetivos que estamos persiguiendo. Que estará la opción de contar con ellos (jugadores) para determinados partidos, los vamos a necesitar a todos. Personalmente estoy tranquilo, confiado en los futbolistas que tenemos. Que de todas estas situaciones podamos recuperarlos y que lleguemos a septiembre en las mejores condiciones posibles para enfrentar tres partidos por ventana, porque se requiere de un número importante de jugadores. Han sido experiencias importantes y nos ha tocado vivir situaciones que lejos de generarnos un clima de euforia, nos genera un clima de estar pendientes y muy claros de lo que tenemos por delante".

Coito fue consultado sobre el amargo 6-0 que le propinó Corea del Sur a la Sub-23 de Honduras que significó la despedida de Tokio 2021.

"El cierre nos deja una sensación fea, lógico. Debemos al momento de analizar, mirar todo este proceso que inició con el prepreolímpico con Nicaragua, luego siguió Panamericanos, un preolímpico frustrado en 2020 todo lo que vivimos, la preparación, el objetivo de clasificar y estos juegos que nos ilusionaron en los dos primeros partidos, aún con la derrota ante Rumania nos dejó buenas impresiones, pero hoy un resultado negativo lleno de situaciones puntuales que conspiraron para que sucediera lo que sucedió, pero no nos quedemos con este resultado, ni tampoco no es hora de crucificar a los futbolistas, él vive estas experiencias. Si hubiésemos ganados, diríamos hay jugadores".

Si hay algo que el seleccionador insiste, es en la formación de jóvenes y lo recalca en la plática.

"En el mundo, lo digo siempre espero no aburrir, cada vez inicia la preparación a edades más tempranas, no a los 12 años ya trabajando como si fuesen profesionales, sino con 10 u 11 años. Pero no podemos que ese abanico de posibilidades sea muy chico porque vamos a contramano con lo que va el mundo en el fútbol. Esta selección de Corea del Sur que hoy nos ganó, es la misma que cuando trabajaba con Uruguay en el Mundial Sub-20 nos ganó y prendió las alarmas, luego perdieron con Portugal y nosotros llegamos a las últimas instancias. Pero viene de hace años trabajando y esos son los procesos, la única forma de tener grandes equipos y grandes selecciones. Si nos medimos con la vara que es América Central, vamos a creer que estamos bien, pero cuando salimos al mundo nos damos cuenta de un fútbol rápido, preciso, de toma de decisiones madura de jugadores basado en experiencias, que es la única forma de creer y aprender".

Pide más análisis de las razones de lo ocurrido para evitar a futuro que vuelva a ocurrir. "La tristeza normal de haber caído cuando nos ilusionaba continuar en el torneo, pero el análisis de porqué nos pasa y cual es la manera de que cada vez ocurra menos. Es lo importante y la madurez de un fútbol de analizar el porqué y no opinar que el árbitro, el técnico, aquella pelota o este jugador, acciones puntuales no explican resultados de gestiones, lo hacen modelos y procesos a lo largo del tiempo".

Su trabajo en Estados Unidos estos días:

"Hay trabajo, seriedad, coherencia y claridad en los objetivos. Los futbolistas saben lo que necesitamos y deseamos, que no vamos a dejar nada al azar en busca de llegar al objetivo que es tener un a selección competitiva que nos permita pelear un cupo a Mundial. Terminó Copa Oro y yo en Estados Unidos apenas se me libere voy a quedar en reuniones con futbolistas preparando lo que se viene en septiembre, ya tenemos la planificación y creo en eso como única manera de ordenar los resultados deportivos, está y vamos a luchar hasta el momento que termine un partido de fútbol para lograr los resultados que nos lleve al mundial. Sumar puntos, de eso se trata esta eliminatoria, más que jugar bien o mal, vamos a luchar siempre para obtener esos resultados que nos arrimen a esa gran ilusión que todos tenemos".

Adelanta parte de la preparación:



"Ya tenemos fechas tentativas comenzar la preparación, estar lo antes posible en territorio canadiense adaptándonos al clima, el número de futbolistas con el cual vamos a contar, la planificación, vamos a enfrentar a una muy buena selección y tenemos que pensar un poco más en los tres partidos como paquete de juegos para septiembre. Me voy a quedar acá teniendo entrevistas (con jugadores), siguiendo la finalización de Copa Oro, también estaré siguiendo el torneo de Liga, la preparación de partidos que proveen futbolistas a la selección".