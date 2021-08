Fabián Coito adelanta que Andy Najar está considerado y será convocado para los juegos eliminatorios

Fabián Coito, entrenador de la Selección de Honduras, volvió de Estados Unidos donde permaneció en cuarentena tras contagiarse de Covid-19. Estuvo sosteniendo reuniones con los futbolistas que militan en la MLS y adelanta que regresaría Andy Najar, jugador que está en un gran nivel con el DC United.

Coito habló sobre el viaje de la Selección a Canadá donde debutará en la octagonal de Concacaf el 2 de septiembre. Revela que se viajará con anticipación para tener una mejor adaptación. “Ya está todo planificado para el viaje a Canadá. Está previsto hacerlo el 24 o 25 de agosto”, comentó Coito en Tegucigalpa.

Leer. LOS NUEVOS HORARIOS QUE TENDRÁN LOS PARTIDOS DE LA H

El timonel es claro que la H tendrá un inicio de octagonal complejo con dos visitas y recibiendo a una de las selecciones en mejor forma como lo es Estados Unidos. “El calendario es difícil, pero no lo considero una desventaja, nos adaptamos al que nos tocó”, explica.

Viaje anticipado a Canadá: “Sabemos que las fechas de eliminatorias son pocos días, el trabajo lo hemos iniciado en el Final Four y la previa de la Copa Oro. Sabemos que no vamos a contar con algunos futbolistas ya que van a llegar dos días antes del partido, pero creo que van a ser situaciones similares para todas las selecciones. Ahora, con jugadores del campo local los tendremos para estar viajando alrededor del 25 de agosto y tener con ellos unos días antes de los partidos”.

El hondureño Andy Najar está brillando en la MLS. Este fin de semana marcó frente al Impact Montreal y lleva tres asistencias. Fotos cortesía

Conversaciones con jugadores de la MLS: “Vengo de Estados Unidos y he estado con varios jugadores, cerrando un poquito lo que fue Copa Oro, hablando para lo que tenemos por delante en Fecha FIFA y entre ellos Andy Najar y varios jugadores”

El nivel de Andy Najar y la convocatoria: “Muy bueno. De su rendimiento no tengo duda, sabemos de la importancia que tiene. Hablemos de la situación que tiene con la confianza porque ha tenido lesiones bastante duras que lo han alejado mucho de las canchas. Está en una etapa donde da la impresión que ya está bastante recuperado y que está en un buen nivel. Está dentro de lo posible contar con él para septiembre”.

Leer. SIN ALBERTH ELIS PARA LA TRIPLE FECHA FIFA DE SEPTIEMBRE

Horario de juego contra EUA en el Olímpico: “No hemos elegido cambiar, sino que va en torno a lo de los viajes por el tema de la recuperación. Cuando nos toque viajar y después jugar decidimos si viajar el mismo día y jugar temprano o descansar y hacerlo a última hora, también que la televisión impone condiciones”.

Dani Acosta también podría ser llamado: “Está dentro de los jugadores a ser elegidos (convocados). Siempre es posible tener novedades, pero debemos elegir bien el número de futbolistas que será numeroso pero que tampoco afecte la calidad de los entrenamientos y la cantidad de partidos. Dentro de ese número de convocados habrá jugadores que novedad para mí no será, pero sí que no estuvieron en esas situaciones”.

No habrá microciclos sino solo trabajos finales: “Microciclos no tendremos, ahora los futbolistas están a disposiciones de los clubes, nosotros después de la última fecha de agosto ya contamos con esas jugadores para viajar a Canadá”.

Responde a los que critican que no trabaja: “Las selecciones trabajan en periodos de recesos y fechas FIFA, cuando no hay trabajo en el campo hay otro. Yo por eso me quedé en Estados Unidos en reuniones, teniendo charlas con entrenadores y cerrando lo que es Copa Oro. Trabajar no es solo hacer cancha”.

Cuarentena viaje a Canadá: “Mañana tendremos una reunión en cuanto a ese tema y pueda ser que tendremos novedades porque esto cambia día a día.

El número mágico para clasificar al Mundial: “No adelanto resultados positivos, nos preparamos y vamos con toda confianza, tener buena preparación y sacar buenos resultados que nos vayan posicionando en la búsqueda de esos lugares que nos lleven al Mundial. No hablo de números”.