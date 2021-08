Concacaf confirma estadio y hora del duelo Canadá-Honduras por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022

La Concacaf confirmó este día hora y estadio del duelo entre las selecciones de Canadá y Honduras rumbo al Mundial de Qatar 2022. La "H" abrirá como visita en suelo canadiense tal y como sucedió en el proceso pasado con Jorge Luis Pinto.

VER MÁS: Calendario completo del Octagonal Final de Concacaf

El primer partido de Honduras en la eliminatoria se jugará en el BMO Field de Toronto, casa del club del mismo nombre que participa en la MLS. Ahí comenzará el camino de los guerreros hondureños de Fabián Coito.

La hora del duelo entre catrachos y canadienses será a las 6:05 de la tarde (hora Honduras) del jueves 2 de septiembre del 2021. Mientras que en la segunda fecha, también de visita, el elenco hondureño viajará a El Salvador para una nueva visita al Cuscatlán.

Honduras jugará frente a los salvadoreños el domingo 5 de septiembre a las 5:00 de la tarde (hora Honduras). Por lo que la bicolor ya conoce la hora y estadios donde comenzará su lucha para clasificar a un cuarto Mundial en su historia.

Así están confeccionadas las primeras tres jornadas de la eliminatoria mundialista.

Y para cerrar la primera triple fecha FIFA, la selección hondureña jugará como local ante Estados Unidos en el Estadio Olímpico en un horario bastante diferente al que se está acostumbrado; el juego será el miércoles 8 de septiembre a las 8:05 de la noche.

VER MÁS: Los 8 técnicos que la Octagonal Final de Concacaf verá en acción

LOS PRIMEROS TRES PARTIDOS DE HONDURAS

Canadá vs Honduras

Estadio: BMO Field

Jueves 2 septiembre

6:05 pm (Hora Honduras)



El Salvador vs Honduras

Estadio: Cuscatlán

Domingo 5 septiembre

5:00 pm (Hora Honduras)



Honduras vs USA

Estadio: Olímpico

Miércoles 8 de septiembre

8:05 pm (Hora Honduras)