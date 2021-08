Selección de Honduras tendrá un riguroso proceso de recuperación para los partidos eliminatorios

La Selección de Honduras está a las puertas de iniciar la eliminatoria mundialista de cara a Qatar 2022 y el cuerpo técnico está organizando todos los detalles para definir la mejor preparación.

Sebastián Urrutia, preparador físico de la Bicolor, se refirió al proceso que se tendrá en este camino en estos primeros tres desafíos ante Canadá, El Salvador y Estados Unidos.

"La preparación es muy corta, la fecha FIFA hace que el club lo pueda liberar muy cercano a la competencia y desde el aspecto físico se podrán regular algunas cargas y tendrán más volumen en lo táctico e idea futbolística que se va plasmar en los juegos".

En términos de la planificación para la recuperación física del grupo. "Son muy pocos días, algunos jugadores llegarán el lunes (30 agosto), martes (31 agosto) y los del medio local los queremos tener a partir del jueves (26 de agosto), realizar el primer entrenamiento el viernes en Canadá, ya que tendremos un día de viaje y ese lo perdemos".

Y aprovechó para explicar el plan que se tiene establecido por las exigencia en tan pocos días y de esa manera evitar lesiones que nos puedan afectar.

"La base será la recuperación de partido a partido, ya lo tenemos hablado con el cuerpo médico en el término de suplementación, baños que quiroterapia, flexibilización. En seis días estaremos jugando tres partidos que no es lo habitual y es la primera vez en la eliminatoria".

Tampoco se quiere fallar con la escogencia de futbolistas que vengan con molestias. físicas. "Vamos a realizar una situación con jugadores que puedan estar a la orden 45 minutos o los 90 en cada uno de los partidos y no citar a quienes no estén bien".

Sobre el estado de salud de la "Panterita". "Elis venía de una lesión previa y no fue tema físico, sino una fisura a nivel óseo, por eso quedó al margen de la competición y ahora está recuperado".

Mientras que el "Romántico". "En el caso de Romell Quioto, tuvo exigencia que no la estaba teniendo en el club en la MLS y sufrió una sobre carga. Él no hizo una preparación por estar en el club en relación a los que estaban en Honduras y se exigió al máximo. Preferimos tenerlo en buenas condiciones para una eliminatoria y no arriesgarlo a un lesión más grande".