¿Por qué no convocaron a Bryan Róchez, Denil y Rubilio?, lo que Arnold Cruz revela de Quioto y Andy Najar

Follow @GustavoRocaGOL

La Selección de Honduras echará a andar el jueves entrante el sueño mundialista de Qatar 2022 bajo la tutela del seleccionador uruguayo Fabián Coito. La "H, de hecho, confirmó este lunes la convocatoria de 26 jugadores para hacerle frente a los primeros compromisos de la eliminatoria.

VER MÁS: Convocatoria oficial de Honduras para el inicio de eliminatorias

Honduras abrirá su participación como visitante ante Canadá y El Salvador el 2 y 5 de septiembre, mientras que el 8 del mismo mes recibiremos a Estados Unidos, partidos que serán los primeros de este largo camino a la Copa Mundial de la FIFA.

Y con respecto a la convocatoria diagramada por Fabián Coito, misma que fue ampliamente criticada por convocados y ausencias, su asistente, Arnold Cruz, compareció este día en el programa radial Zona de Ataque de RCV para aclarar todo el tema.

Cruz, segunda mano derecha de Coito Machado en el cuerpo técnico hondureño tras Miguel Falero, aclaró, entre otras cosas, que el jueves se concentran y comenzará ahí la preparación de la triple fecha Fifa.

El ayudante hondureño confirmó que la no convocatoria de Bryan Róchez se debe a que está lesionado y es por eso que no ha jugado con el Nacional. También aclaró que Denil Maldonado no fue citado porque quieren que el jugador se acople más a su equipo y gane minutos con el Everton de Chile.

TODO LO QUE ARNOLD CRUZ DIJO:

Hablaron con los seleccionados: "Hemos hablado con todos los jugadores para la convocatoria, ya están estos, hay que preparalos y motivarlos en todos los aspectos para que lleguen en un buen momento para los partidos"



La inslusión de Najar, Eddie y Danny Acosta: "Najar ya estuvo con nosotros, Danilo Acosta estuvo en varios microciclos, el que sí no ha estado pero lo hemos observado y nos puede aportar algunas cosas muy importantes por sus características es Eddie Hernández, lo más importante es que ha sido observado y ahora tiene esa oportunidad grande. Danilo tuvo una lesión, lo hemos venido siguiendo desde que pasó al Galaxy y ahora ya está recuperado. Cuando estuvo con nosotros en unos microciclos lo vimos bien, un jugador que ha sido convocado en selecciones menores por Estados Unidos, esa fue una de las dudas pero ya se decidió, él ha tenido contacto con el profesor Sebastián Urrutia y esperemos que encontremos otra opción por el sector izquierdo y así tener algo más concreto".

VER MÁS: Rivales y horarios de Honduras en el comienzo de eliminatorias



El llamado de Allans Vargas: "No hay ninguna ley que diga que ningún jugador que no haya estado en el proceso no pueda ser convocado. Nosotros los observamos mucho, incluso, un tiempo estuvimos hablando con él cuando estaba en Real España. Ahora tiene su gran oportunidad"



Ausencia de Denil Maldonado: "Hay que saber también por qué Denil Maldonado no está. Estuvimos analizando todo lo que pasó durante y después de la lesión, cuántos días estuvo en cuarentena en Chile, jugó ayer y lo más importante es que tenga regularidad en su equipo y compita porque Chile es una liga importante, ahora tiene la oportunidad de consolidarse. Para nosotros Denil siempre va a estar ahí porque ha venido con nosotros. Lo que queremos es que tenga regularidad y que agarre ese nivel que deseamos para la próxima fecha".





El porqué no convocan a Bryan Róchez: "Para nosotros también es un jugador interesante, ya lo tuvimos de hecho, jugó y bien, una vez fue convocado pero el equipo no lo prestó porque no era fecha FIFA. Ahora que se convoca, tiene una pequeña lesión que lo va a apartar de las canchas, es por eso que no ha jugado. Mucha gente dice que 'no lo convocan porque no lo quieren', entonces es bueno preguntar siempre. En este listado estaba, pero la razón es esa, se habló con el club, con el doctor, y tiene una lesión y por eso no fue llamado".



¿Está recuperado al 100% Romell Quioto?: "En la Copa Oro lo entregamos bien, con informes y todo, el equipo lo ha tratado y comenzó ya. Esperemos que venga muy bien, Quioto es importante para nosotros, está con ganas de hacer las cosas bien, lo miramos más comprometido y eso nos gusta".



¿Todo el problema quedó arreglado con Kervin Arriaga?: "No, ningún problema, lo que pasó pasó, somos adultos en esto, ya hablamos y no hay ningún problema, lo más importante es él como persona, que tenga ese compromiso siempre de estar en un equipo y hacer las cosas bien, para adelante. Lo mejor es que todos los que sean llamados estén comprometidos con estos partidos difíciles. Él está comprometido para asumir este reto".



La no convocatoria de Kevin Álvarez: "Nosotros lo convocamos a la Copa Oro por el tema del lateral derecho. Me gustaría saber si ustedes saben cuántos partidos jugó en su equipo allá en Suecia... no jugaba allá y nosotros lo convocamos. Esa es una opción que nosotros tenemos. Son tres partidos ahorita, para octubre son otros tres y ahí vamos. El jugador debe de estar listo para cualquier momento. Estuvo con nosotros, pero en este momento nos decidimos por otro jugador y él tiene que asimilar bien esto".



Poco ritmo de los laterales izquierdos Diego Rodríguez y Danilo Acosta ¿preocupa?: "Sí, lo hemos pensado desde que el cuerpo técnico agarró este proyecto, y esto viene al resultado de la formación. Ya para estas alturas, ir a buscar, ver, analizar y a ver quién puede de lateral derecho e izquierdo, a esta altura, no hombre, para este tiempo tuviéramos cuatro opciones, pero como la formación aquí o la preocupación de darle continuidad al jugador no hay y nos vemos en estos aprietos. Los que han jugado por la izquierda lo han hecho bien. Emilio Izaguirre es importante, ya lo tuvimos también, el cuerpo técnico ha tomado esa decisión".



Valoran a José Mario Pinto, Alejandro Reyes y Cristopher Meléndez: "Sí, todos los que han estado con la Sub-23. El cuerpo técnico actual fueron los que lo escogieron, son una opción. Pinto está pasando un buen momento con Olimpia, hay situaciones de juego contra quién jugás y te puede hacer algo o darte una mano, ahí uno analiza muchas cosas, pueden ser para más adelante opciones para que te ayuden, como Reyes, Meléndez que hizo un gol. Joseph Rosales va a jugar en un equipo de primera en la MLS y son opciones que uno va a tener en las eliminatorias".





¿Hubo problemas con José Pinto en los Olímpicos?: "No, si al contrario, Pinto es más bueno que el pan, es una persona muy tranquila. No sé por qué no jugó, no estaba en Tokyo, ahí es con el profesor Falero y con los que estaban ahí para saber qué pasó, es un buen jugador, yo lo aprecio mucho y él lo sabe. Siempre hay una confianza tremenda que yo le tengo".



¿Cuándo se concentran?: "Los legionarios van directo a Canadá. Los equipos los tienen que liberar el 30 y nos vamos a encontrar allá. Van a ser unos cinco días de entrenamiento porque teníamos pensado irnos el 26 de aquí para Canadá pero el tema de visas, de huellas... se ha complicado, entonces nos vamos a ir el fin de semana".

¿Han visto a Rubilio y Denovan?: "Sí. Rubilio Castillo ya estuvo con nosotros en una Copa Oro y amistosos. Es un goleador que está ahí siempre. Coito siempre lo menciona. Los goleadores pasan momentos espectaculares y de sequía, pero es goleador y siempre está ahí. Se tiene que preparar y estar bien porque en cualquier momento se puede dar una oportunidad. Con Denovan Torres igual, lo hemos valorado, es un portero interesante pero ahora estos tres están para representarnos y tomar el puesto".