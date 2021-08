Con ocho de Europa y sin su figura: Convocatoria de Panamá para inicio de las eliminatorias a Qatar

El entrenador de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, convocó este miércoles a 28 jugadores para los primeros partidos del octagonal de Concacaf, clasificatorio para Qatar-2022, en el que los canaleros enfrentarán a Costa Rica, Jamaica y México en busca de un boleto a su segundo mundial.



Para iniciar el octagonal, el técnico hispano danés combina jugadores que ya estuvieron en Rusia-2018 con un grupo de jóvenes promesas, en un intento por rejuvenecer una selección que presentó una de las nóminas con mayor edad de promedio en la pasada cita mundialista.



En la travesía de lograr otra hazaña, deberá recibir a Costa Rica el próximo 2 de septiembre, visitar Jamaica el 5 y cerrar en casa el día 8 ante México.

En la convocatoria, difundida por la Federación Panameña de Fútbol, destacan los volantes ofensivos José Luis Rodríguez y Édgar Bárcenas, de los equipos españoles Sporting de Gijón y Leganés, respectivamente.



Ambos atacantes, que ya saben lo que es participar en una Copa del Mundo, están llamados a encabezar la nueva generación de futbolistas panameños junto al centrocampista Adalberto Carrasquilla, del Houston Dynamo de la MLS.



A ellos se unen los ya experimentados defensores del Anderlecht belga, Michael Amir Murillo, y del Alcorcón de España, Fidel Escobar, además de los veteranos e incombustibles centrocampistas Aníbal Godoy del Nashville de la MLS y Alberto Quintero del Universitario de Perú.



En el listado también destacan nueve jugadores que han sido convocados por primera vez por Christiansen. De igual manera, la ausencia de Gabriel Torres, futbolista de los Pumas de México, es la que más destaca en el listado canalero que deberá afrontar la fecha inicial de eliminatoria sin uno de sus máximas figuras.

- Convocatoria de Panamá -



Arqueros: Luis Mejía (Fénix, Uruguay), José Calderón (San Francisco) y Orlando Mosquera (Always Ready, Bolivia)



Defensas: Michael Amir Murillo (Anderlecht, Bélgica), César Blackman (DAC 1904, Eslovaquia), Fidel Escobar (Alcorcón, España), Jiovany Ramos (Atlético Venezuela, Venezuela), Azmahar Ariano (Alianza Sullana, Perú), Andrés Andrade (Lask Linz, Austria), Óscar Linton (Imabari, Japón), Éric Davis (DAC 1904, Eslovaquia), Iván Anderson (Universitario) y Jorge Gutiérrez (Tauro)



Volantes: Édgar Bárcenas (Leganés, España), Adalberto Carrasquilla (Houston Dynamo, USA), Aníbal Godoy (Nashville, USA), José Luis Rodríguez (Sporting de Gijón, España), Alberto Quintero (Universitario, Perú), César Yanis (CD Del Este), Carlos Harvey (LA Galaxy II, USA), Abdiel Ayarza (Cienciano, Perú), Romeesh Ivey (Etar Veliko Tarnovo, Bulgaria) y Eduardo Guerrero (Maccabi Tel-Aviv, Israel)



Delanteros: Rolando Blackburn (The Strongest, Bolivia), Cecilio Waterman (Everton, Chile), José Fajardo (9 de Octubre, Ecuador), Alfredo Stephens (Aragua, Venezuela) y Jair Catuy (Always Ready, Bolivia).