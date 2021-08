¿Está lesionado? Así reacciona el delantero Bryan Róchez ante las declaraciones de Arnold Cruz

Una de las grandes polémicas que rodeó la convocatoria de Fabián Coito para el inicio de las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022, fue la ausencia de Bryan Róchez, un delantero que ha demostrado su poderío defensivo en Europa.

VER MÁS: Convocatoria oficial de Honduras para el inicio de eliminatorias

El delantero del Nacional de Portugal y de acuerdo a lo que Arnold Cruz mencionó en el programa radial Zona de Ataque, estaba lesionado y por eso había quedado al margen de la nómina.

Sin embargo, el mismo Bryan Róchez, desmintió que siga lesionado, pues ya pasó el tiempo de recuperación y está habilitado para jugar el próximo fin de semana con su equipo. El jugador se lo confirmó al periodista Mauricio Kawas.

“Hola Mauricio, qué tal, un placer, respondiendo a la pregunta, del club no hay impedimento, sobre mi lesión, sí, estaba lesionado, pero gracias a Dios ya están por darme el alta y podría jugar el sábado”, fue el mensaje textual que le envió el jugador a Kawas.

El asistente de Fabián Coito Machado en la selección hondureña había dicho que Bryan Róchez estaba en lista pero se cayó por su lesión.

"Para nosotros también es un jugador interesante, ya lo tuvimos de hecho, jugó y bien, una vez fue convocado pero el equipo no lo prestó porque no era fecha FIFA. Ahora que se convoca, tiene una pequeña lesión que lo va a apartar de las canchas, es por eso que no ha jugado. Mucha gente dice que 'no lo convocan porque no lo quieren', entonces es bueno preguntar siempre. En este listado estaba, pero la razón es esa, se habló con el club, con el doctor, y tiene una lesión y por eso no fue llamado", expresó Arnold Cruz.