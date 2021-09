Carlos Pavón hace llamado de atención a Concacaf por las artimañas de El Salvador: "Se gana en la cancha no con esas cosas estúpidas"

Carlos Pavón no se quedó callado y dio su opinión tras lo ocurrido la noche del sábado donde la selección de Honduras no pudo hacer el reconocimiento de cancha en el estadio Cuscatlán.

El ex futbolista y analista de TUDN hace un llamado de atención a Concacaf por la situación que se dio en tierras salvadoreñas previo al duelo de la Eliminatoria rumbo a Qatar 2022.



"Contento sabiendo de que hoy juega la H y ojalá nos vaya bien en el Cuscatlán. Quiero hacer un llamado más que todo a Concacaf por el hecho de que hay personas en este 2021 que están pensando en las artimañas".





Y agregó: "Ayer le tocaba reconocimiento de cancha a la selección catracha y les apagaron las luces, no estaba la persona encargada de encender las luces en el estadio, donde tres cuatro días antes llegó Estados Unidos y les abrieron las puertas de su casa, esto es un llamado de atención a Concacaf para que se pongan pilas en ese aspecto".



Pavón aseguró que le da mucha tristeza que en pleno 2021 se estén usando esta clase de artimañas y también afirmó que este tipo de cosas les tocan el ego a los futbolistas catrachos.

"Para la gente de pantalón largo salvadoreños que quieren afectar a Honduras, déjenme decirle que esta clase de situaciones le tocan el ego y el orgullo al futbolista. El Salvador no necesita de esas situaciones, tienen buen equipo, buen entrenador, gente de pantalón largo, por favor, hay que pensar un poquito más, eso quedó en el pasado. Los partidos se ganan en la cancha, no con esas artimañas estúpidas. Lo que pasó me da mucha tristeza", dijo en un video Instagram el ex goleador.



Carlos Pavón sentenció con que la selección de Honduras gana los partidos en la cancha y no con artimañas como las de El Salvador.

¿Cómo crees que le vaya a Honduras en su visita al estadio Cuscatlán de El Salvador?



"Honduras está lista para el partido importantísimo contra El Salvador, espero nos vaya muy bien. Tenemos buen equipo, estos chavos están entendiendo la idea de Fabián Coito. Así que gente de pantalón largo salvadoreña la H no es muda y gana en la cancha", cerró.