Fabián Coito después de la goleada ante Estados Unidos: "No estoy trabajando para cuidar mi puesto"

La Selección de Honduras fue goleada 4-1 ante Estados Unidos en su primer partido disputado en casa, situación que nos deja mal parados en este proceso.

El timonel de la Bicolor, Fabián Coito, salió al paso para explicar las situaciones que se dieron en el encuentro, donde los suyos fueron superados por los norteamericanos.

"La razones fueron por la parte física, por molestias y cansancio en el caso Rubio y Lozano. Pineda fue más para poner más altura, sabiendo de las pelotas cruzadas que habían sido las única complicación en la primera parte y dar más libertad a Andy".

Y añadió. "No había pasado nada en el segundo tiempo y habíamos recibido el empate, fue un golpe duro, no tuvimos la conexión con los atacantes como en el primer tiempo y se perdieron pelotas en salida".

También fue muy directo al asegurar. "Variamos el sistema y pasamos a dos líneas de cuatro para controlar y estar mejor armados, no perder tanta gente con un solo delantero. No pudimos emparejar el juego y el principal déficit que tuvimos fue perder pelotas en el ataque. Las salidas rápidas de Estados Unidos nos hicieron mucho daño".

Sobre el pedido de la afición que piden su renuncia del cargo la Selección de Honduras. "No es algo que haya pensado en este momento, estoy ocupado en las primeras cosas que se viene a mi mente, que se hizo, que no y evaluar lo de la tripe jornada. Los entrenadores siempre estamos a prueba, así que no es algo que me sorprenda y que tenga en la cabeza".

Coito no cree que es momento de creer que este resultado los aleja del sueño de poder clasificar al mundial de Qatar 2022. "Para hablar de algo es muy prematuro. Impacta y es un resultado que no esperábamos y el cual lo íbamos llevando muy bien. El resultado final me parece que dice con lo que pasó en el primer tiempo y en el segundo con pocas llegadas convirtieron una cantidad con una diferencia que marca una situación desfavorable".

Tampoco considera que Estados Unidos lo sorprendió con sus jugadores. "No me sorprendió, ellos mejoraron con la incorporación de jugadores de mayor edad y en algunas acciones quedó demostrado".

No ganar en la primera triple fecha FIFA. "No quiero generar un drama con lo que ha pasado y hay que ver como revertir la situación".

Ha cumplido a las pruebas al frente de la Selección de Honduras. "Siempre está la autocritica y creo que hemos hecho cosas buena por la Selección y de mi parte y el golpe de este resultado, sabemos lo que queremos y los resultados dirán. Yo no estoy trabajando para cuidar mi puesto, sino para hacer las cosas bien".