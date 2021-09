La Sub-20 de Honduras estancada: Sin técnico oficial y sin competencia para jugadores de cara a proceso mundialista y olímpico

Follow @Omar_GM09

"Todo lo que sea eliminar competencias internacionales en los primeros años de desarrollo profesional causa un daño en el futbolista", aseguró Daniel Uberti, director de selecciones menores de Honduras, que recibió con desagrado la noticia de la anulación del torneo Preolímpico, clasificatorio a los próximos Juegos Olímpicos de París 2024.



Debido a que la pandemia ha comprimido el calendario y torneos a nivel de selecciones, como es el caso del Mundial Sub-20 que debió disputarse este año en Indonesia, pero que se canceló, Concacaf anunció la creación del Campeonato Masculino Sub-20 donde se definirán cuatro clasificados al próximo Mundial de la categoría que se celebrará en el 2023 en Indonesia y dos boletos para los Juegos de París 2024.



De esta manera, Honduras se olvida totalmente de la última generación Sub-20, los nacidos en 2001 y 2002, y se enfoca en la próxima escuadra clase 2003 y 2004 que disputarán el mencionado torneo para buscar el boleto hacia el Mundial y los Olímpicos que es categoría Sub-23, misma que quedará obsoleta por los próximos dos años.

Uberti explicó que la decisión de la anulación “es algo que ya se venía tratando entre bambalinas, y que puede ser por un tema de calendarios, pues cada día hay menos espacio donde meter competencias internacionales y a algunos países les preocupa no poder clasificar a los mundiales, entonces quizá la propuesta viene por buscar la posibilidad de tener otro ámbito donde tengan toda su escuadra a disposición”.



La Federación cortó al cuerpo técnico del equipo Sub-20, cuyo DT era Reinaldo Tilguath, a pocos días de las anulaciones de los torneos entrantes tras la pandemia, y dejó el proceso a manos de Luis Alvarado quien ostentaba el cargo de entrenador Sub-17, selección base para la escuadra que jugará el premundial al cual se clasificó tras haber conseguido el boleto al eliminatorio anterior.

El directivo uruguayo comentó que el “objetivo es clasificar al mundial, por lo que la inclusión del boleto a los Olímpicos no cambia nada, pues no se puede hablar de unas olimpiadas sin haber clasificado al mundial”.



“Competir es lo que a uno le marca pauta y opciones de foguear jugadores que van encaminados a una selección mayor, la eliminación del preolímpico no favorece a nadie, pero los tiempos van cambiando, a veces hay torneo que por distintas razones se hace difícil desarrollar por no poder contar con la participación de los jugadores, pues si en la mayor hay problemas que presten a los jugadores para unas eliminatorias, para un preolímpico cuesta más. Hay una situación de que a muchos países se les hace difícil contar con los jugadores que desean tener y ahí vendría la decisión de eliminar. Para nosotros ni es bueno o malo. Esta pandemia ha afectado a todos los países, lógicamente hay una generación que no pudieron cerrar su ciclo normal que era jugar un Mundial Sub-20 y después aspirar ir a las Olimpiadas por culpa de la pandemia”, apuntó Uberti sobre el cambio de formato.

A pesar de la salida de Reinaldo Tilguath, Honduras ha continuado con el plan de trabajo que él desarrollaba durante su instancia en la Sub-20.

El proceso para esta eliminatoria ya está funcionando, desde la reactivación del fútbol en Honduras los seleccionados juveniles se mantienen activos en los centros pilotos de San Pedro Sula, Tegucigalpa y La Ceiba, realizando microciclos en Siguatepeque a la espera de la reanudación del torneo de reservas que iniciaría en enero del 2022.



Sobre incorporar a un timonel para manejar la selección de la categoría, Uberti dijo: “estamos evaluando, Alvarado permanecerá al mando por mientras, pero tendremos que incorporar otro porque un solo entrenador no puede abarcar tres procesos, en su momento tomaremos la decisión conveniente. Todavía no hay candidatos, cuando sepamos cuando serán las actividades oficiales ahí tomaremos decisiones, pero si usted me pregunta cuándo será el premundial pues no sé, tiene que ser el otro año, pero no sabemos si en el primer y segundo semestre para empezar a planificar”.



La actividad en las categorías menores en Honduras podría no desarrollarse por otro año, pues la Bicolor debía disputar un torneo impulsador de Concacaf en junio que posteriormente fue trasladado a agosto para celebrarse supuestamente en octubre, pues aún no hay una confirmación oficial de estos partidos a disputarse en Costa Rica.

Daniel Uberti y Fabián Coito arribaron a Honduras en 2019 para hacerse cargo de las selecciones nacionales.

La nueva generación que buscará el boleto al Mundial de Indonesia 2023 y Juegos Olímpicos de París 2024 en el próximo verano aún es desconocida en su mayoría, pues pocos de estos futbolistas gozan de minutos en Liga Nacional, siendo el volante Isaac Castillo de Marathón uno de los pocos referentes de esta selección hasta el momento.



“No hay que ilusionarse con la aparición de jóvenes futbolistas de proyección porque no estamos haciendo nada para que aparezcan (sin procesos de reservas activos), aparecen porque Honduras es un país bendecido en este sentido, no porque invertimos y hacemos algo productivo para que esto pase, nosotros nos quedamos con lo que vemos, pero lo que no está sucediendo no lo ve”, concluyó Daniel Uberti, director de selecciones menores de Honduras.