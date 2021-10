Oficial: el hondureño Romell Quioto se pierde los partidos eliminatorios de octubre por lesión

Sensible baja para la H. Romell Quioto no estará para los partidos eliminatorios contra Costa Rica, México y Jamaica por una lesión que sufrió el pasado sábado con su equipo el CF Montréal en la MLS y de la que no se ha podido recuperar.

Encuesta: ¿Quién debería reemplazar a Quioto en la Selección?

La Fenafuth anunció este martes por la mañana que el delantero llegó a la concentración de la Selección con molestias en la región posterior del muslo derecho, una zona que no estaba lesionada previamente, y tras ser evaluado se confirmó que sufre de una distensión muscular tipo 2B que lo aparta de los terrenos de juego por al menos tres semanas.

Quioto se estaba ejercitando por aparte mientras el resto del grupo entrenaba bajo las órdenes de Fabián Coito. El jugador se mantenía al margen de sus compañeros y solo realizaba caminatas por la pista del Estadio Olímpico.

Tras confirmarse la noticia de su lesión, el entrenador de la Selección ahora tendrá la posibilidad de llamar a otro futbolista que ocupe su lugar y entre los candidatos están Antony Lozano, Rubilio Castillo y Bryan Róchez, que ayer se despachó con doblete con el Nacional de Portugal.

La Bicolor pierde mucha fuera en la zona de ataque con la baja del 'Romántico' y teniendo en cuenta de que Alberth Elis tampoco llega al cien, tras haber disputado sus primeros 35 minutos con el Girondins el fin de semana.

La reacción de Elis tras llegar a Honduras para la Eliminatoria

Fabián Coito, en estos momentos, solo cuenta con jugadores de vocación ofensiva como Elis, Eddie Hernández, Luis Palma y Ángel Tejeda, por lo que es una necesidad que el DT llame a otro delantero para sustituir la ausencia de Quioto.

Romell venía de protagonizar descatadas actuaciones en la MLS con su equipo y había marcado doblete el sábado en el triunfo del CF Montréal sobre el Atalanta United (2-1).

Así pues, Honduras se medirá contra Costa Rica sin Quioto el próximo jueves a las a las 6:00 PM, luego enfrentará el domingo a México en el Estadio Azteca a las 5:00 PM y cerrará el miércoles frente a Jamaica en casa a las 6:05 PM.