El breve pero contundente análisis de André Marín del México-Honduras en el Azteca

André Marín es fiel a su estilo, no cambia, el panelista mexicano de la cadena Fox Sports no anduvo por las ramas, y de forma breve, analizó lo que sucedió en el estadio Azteca entre Honduras y México.

Para Marín, el equipo del uruguayo Fabián Coito no mostró nada en el juego, es más, fue categórico al aducir que Honduras nada más llegó a pegar patadas.

"A la gente no hay que confundirla. Hoy México ganó 3-0, un partido cómodo ante un rival que no ofreció nada y que solamente repartió patadas, no confundan a la gente", decía André Marín, mientras sus demás compañeros hablaban del juego.

Y es que para el polémico periodista mexicano, las eliminatorias de Concacaf ya no le emocionan porque sabe que al final la Selección de México siempre va a tomar su billete y por ende la clasificación a los mundiales.



"Ya no es emocionante ver a México en eliminatorias, ya sabemos que México va a clasificar a las Copas del Mundo", cerró diciendo.