Fabián Coito: "A la gente le digo que es difícil ir a un Mundial, Honduras ha ido a tres de 21"

Fabián Coito ha vuelto a hablar ante la prensa deportiva y ha dejado claro que está muy tranquilo con su trabajo en la Selección de Honduras. No habló de renuncia. Se limitó a decir que su trabajo es preparar el partido contra Jamaica.

El juego ante Jamaica: "Esa sensación es una de las tantas cosas que se viven al rededor de este partido, hay muchos ingredientes más, no hablar de la desesperación que tiene cierta gente o hay en el ambiente, sino enfocarnos, convencernos de que podemos, de la importancia que tiene el partido, dándole confianza al futbolista ante esta sensación que de alguna manera algunos estén interesados en hacerle llegar al jugador que no es lo ideal pero cada uno tiene su manera de proceder".



Los discursos no han resultado: "No estoy de acuerdo con tu pregunta. Sí hemos tenido buenos rendimientos, el resultado depende de un montón de imponderables en el juego, no solamente del discurso y la preparación, sino de las tomas de decisiones, del rival que también juega. No ha sido malo el discurso, de ninguna manera, es la confianza, el discurso es la confianza, el convencimiento, creer todo lo que podemos, estar confiado en el potencial nuestro y la importancia del partido y el resultado y que este es un partido de fútbol y nada está dicho de antemano".



La prensa y afición piden que se vaya: "No leo la prensa, la verdad, estoy enfocado en la preparación del partido ante Jamaica y que toda la organización esté bien. La desesperacion, para los que estamos en el fútbol, no los que están afuera, es parte con lo cual convivimos toda la vida, no deja de ser una situación posible y permanente. En un torneo de ocho, solamente el que va primero está tranquilo, después en los demás se forma un ambiente de intanquilidad, pero lo que importa es el grupo, la concentración, los futbolistas que son aquellos que van a saltar al campo de juego".





Hay campaña para que se vaya del país: "No puedo hablar de algo de lo cual realmente no estoy informado como la prensa, pero no dejan de ser trascendidos de prensa, y trabajan al rededor de la información y tienen información acertada y desacertada. Cada partido son historias diferentes, mi único foco es preparar y hacer lo mejor posible para obtener los tres puntos, no me preocupo ni me distorciona lo que puedan decir porque sé con qué futbolistas, staff, dirigentes, y compañeros trabajo. Sé con las personas con las que estoy".



Está consciente de lo que se juega mañana: "Para quiénes estamos en el fútbol, los que hacemos el fútbol, son situaciones habituales y la experiencia nos ha hecho conocer de estas situaciones, por lo tanto, si la afición está a favor o en contra es con lo que convivimos siempre. Sí sé lo que se juega y la importancia del juego. Estoy muy tranquilo, confiado y seguro con las personas que trabajo en las distintas áreas. A la gente lo que le digo es tremendamente difícil, Honduras ha ido a tres de 21 Mundiales, por lo tanto estamos claros de las dificultades que hay. El futbolista en definitiva, que está en el campo, necesita el apoyo de la gente que quiere ver a su selección en un Mundial, que es lo más grande del fútbol y todo el mundo quiere participar, necesitan el apoyo de la gente aún en los malos momentos porque es muy difícil acceder a esos eventos como para estar dividiéndonos entre nosotros, dando opinión, por qué no está este jugador, qué hizo este para estar, eso divide, genera intanquilidad, nerviosismo, desconfianza en el futbolista".



Con qué sorpresa aparece mañana ya que no tiene equipo base: "Sí tengo un equipo base adaptado a cada partido. No voy a sorprender con nada, vamos a estar dentro de los futbolistas que están en la convocatoria y con eso vamos a encarar el partido".



Ha cumplido a los federativos: "Claro que he cumplido, porque mi trabajo es honesto, es transparente, son 24 horas de trabajo, si se hace un análisis cuantitativo, es lo que dije, sabremos que hay un equipo en un torneo que cumple y responde al pedido pero hay un montón de elementos a considerar al momento de la evaluación, que no es el momento porque estamos en plena competencia, pero sí he cumplido y estoy más que tranquilo con todo lo que estoy haciendo".





En base a los dos años que ha estado ¿siente que merece seguir siendo el DT de Honduras?: "No, ustedes mencionan, yo no los menciono, son ustedes que dicen y evalúan en cuanto a lo cuantitativo, lo cual es muy fácil de evaluar, cualquier evalúa, si va en base a los resultados, periodista es cualquiera, ustedes son los que hablan de los cuantitativo, no yo. No estoy para tomar esas decisiones como dirigente, no me corresponde... estoy muy traquilo con lo hecho y trabajado, no estoy pensando en evaluaciones sino en la preparación del partido ante Jamaica y del objetivo porque es un momento importante y que puede marcar muchas cosas a futuro en este camino al Mundial".