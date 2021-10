La misión de 'Bolillo' Gómez: meter a Honduras en el repechaje y sacar a Panamá de la pelea

Hernán Darío Gómez fue nombrado este viernes como nuevo entrenador de la Selección de Honduras, como un rescatista de último momento para apagar el fuego y tapar los agujeros de un barco que se hunde en la última casilla de la tabla de posiciones de la octagonal de Concacaf camino a la Copa del Mundo 2022.

La tarea de "Bolillo" Gómez es compleja y casi imposible: recuperar la confianza del grupo, ganar, sacar a Panamá de la pelea y clasificar a Honduras en el repechaje.

La Comisión de Selecciones y Federación tomó a bien la contratación del técnico colombiano de 65 años, después de su experiencia en tres campeonatos mundiales (Colombia en 1998, Ecuador en 2002 y Panamá recientemente en 2018).

Los números de Gómez lo avalan y la Federación creen en él por sus características, por conocimiento de la zona y éxitos recientes.

LO QUE SE VIENE

Actualmente Panamá goza de buen momento bajo el mando de Thomas Christiansen en la cuarta plaza con ocho puntos. La siguiente amenaza es Costa Rica de Luis Suárez, quinto con 6 unidades.

Casualmente a 'Bolillo' Gómez debutará ante la última selección que clasificó a Rusia 2018, Panamá, a enfrentarse en el Estadio Olímpico el próximo 12 de noviembre del 2021. Luego enfrentará a Costa Rica el 16 de noviembre en San José.

A la Bicolor le restan ocho juegos por completa, lo que significa que tendrá 24 puntos en disputa, lo más realista por el repechaje en la cuarta plaza.

Jornadas próximas para Honduras:

Honduras vs Panamá (12 de noviembre 2021)

Costa Rica vs Honduras (16 de noviembre 2021)

Honduras vs Canadá (27 de enero 2022)

Honduras vs El Salvador (30 de enero 2022)

Estados Unidos vs Honduras (02 de febrero 2022)

Panamá vs Honduras (23 de marzo 2022)

Honduras vs México (27 de marzo 2022)

Jamaica vs Honduras (30 de marzo 2022)