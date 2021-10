Johnny Palacios y su reveladora respuesta sobre el proceso de Jorge Luis Pinto con Honduras en el 2018

El nombre del técnico colombiano Jorge Luis Pinto ha vuelto a tomar protagonismo en el país para retornar al banquillo de la Selección de Honduras después del despido de Fabián Coito por su malos resultados en el proceso de Qatar 2022.

Es de recordar que Pinto estuvo al mando de la Bicolor camino a Rusia 2018, pero no se logró la clasificación siendo eliminado ante Australia en el repechaje; además durante su mandado recibió duras críticas y tuvo muchas polémicas, no por la prensa deportiva, sino por jugadores que cuestionaron sus entrenamientos y disciplina por considerarlos "duros" o "dictador".

Pese a todas las declaraciones que salieron a la luz en boca de jugadores como Boniek García o Carlo Costly, el exdefensor del Olimpia, Johnny Palacios, valoró su proceso e hizo énfasis en que la generación que le tocó al entrenador, no estaba lista para él.

En una entrevista de Palacios brindada a DIEZ en julio del 2021, le consultamos: ¿Pinto era tan duro como lo catalogaban tus excompañeros de la H? (Leer entrevista aquí)

"Es verdad que era estricto y delicado con sus entrenamientos. En ese momento el fútbol hondureño no estaba adaptado a algo así, a un entrenador que te exigiera demasiado en todos los sentidos. A nosotros a veces nos incomodaba porque no estábamos acostumbrados a la disciplina, a la larga eso nos ayudó porque sacamos carácter. De ese grupo, sí se logró muchas cosas, los Juegos Olímpicos se lograron cuarto lugar ante las mejores selecciones. No cualquiera llega donde llegamos nosotros".

Y agregó: "He escuchado otras entrevistas sobre las incomodidades y eso es aceptable, es la opinión de ellos, pero la mía es esta, no estábamos acostumbrados a Pinto y podíamos aprender demasiado de él, en lo personal yo lo hice, no solo en el fútbol, sino también en la vida personal de uno".

El hermano menor de Wilson, Jerry y Milton Palacios detalló que "siempre es importante que a uno lo tengan en línea. A los que son rebelde eso no les gusta, en lo personal, siempre estuvo en mi línea, yo nunca tuve problemas con entrenadores porque siempre estuve enfocado en jugar y tener mi cuerpo bien. Jugué casi 15 años y no tuve problemas".

Actualmente Johnny Palacios (Leer entrevista aquí) está retirado (no oficial) del fútbol, sin embargo, recuerda con decoro el proceso del técnico cafetero que según él, le hizo bien a su carrera y como persona.

Su último partido oficial fue con Olimpia el 11 de agosto del 2018. Después de ello fichó por Real Sociedad, pero una recaída en su lesión no le permitió continuar. De momento ya está recuperado, pero sin deseo claro de volver a las canchas.