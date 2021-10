Emilio Izaguirre se apunta para volver a la Selección y analiza aspectos en que falló Fabián Coito: "Le faltaron jugadores de experiencia"

La Selección de Honduras se encuentra complicada en sus aspiraciones de clasificar al próximo mundial de Qatar 2022, luego del proceso que estuvo al mando de Fabián Coito.

Tras la destitución del técnico uruguayo y la llegada de Hernán "Bolillo" Gómez, el experimentado jugador hondureño, Emilio Izaguirre, hizo su análisis de este proceso.

"Es difícil hablar porque yo he estado ahí y no me he retirado, estoy activo. Yo estuve en la misma posición de los jóvenes y a mi me apoyaron, me toca apoyarlos", comenzó diciendo.

Y agregó: "Lo importante es que siga el proyecto y los muchachos que estén sigan creyendo que se puede, que crean en Dios que esto se va sacar adelante".

Al momento de consultarle sobre el cambio de técnico de la Selección de Honduras. "Es un técnico de experiencia y en las eliminatorias no nos equivoquemos, se necesita experiencia, en mi caso tuve 10 o 15 jugadores y éramos cinco jóvenes. Creo que aquí nos equivocamos en ese proceso, esto no es Copa Oro, partidos amistosos, no es Sub-23, y más Honduras que carece de jóvenes crack que están en el Chelsea y ellos no tienen ese tipo de partidos de esa clase".

Además, el experimentado jugador no dudó en remarcar uno de los aspectos en los que falló Fabián Coito en este proceso al frente de la Selección Nacional.

"Se tiene que ir mezclado y creo que ahí fue donde se confundieron, al profe Coito le faltaron jugadores de experiencia, valorar y respetar eso. Costa Rica tiene la defensa, volantes y delanteros de experiencia en cada línea y es más factible que los jóvenes se acoplen".

Y remarcó: "Le faltó más jugadores de experiencia para encarar estos partidos. Tenían debutante ante Canadá, El Salvador y muchos jugadores. Es importante hacer bien las cosas".

Izaguirre tampoco cierra las puertas de poder defender la camisa de Honduras. "Yo estoy activo, estoy disfrutando, hacer bien las cosas y lo que venga sea la voluntad de Dios. La Selección me dio muchas cosas positivas en mi vida, amo mucho al país para representarla".