Bolillo Gómez revela que está sorprendido con la gente hondureña y habla del nivel en que ve a la Liga Nacional

Sin tanto protocolo y con mucha espontaneidad, el entrenador Hernán Darío Gómez ha ofrecido una rueda de prensa, que no estaba considerada, a los medios previo al inicio de su primer entrenamiento en la sede de Olimpia.

El Bolillo en su amena charla con los periodistas informó que en estos primeros días de trabajo no se enfocará en la parte táctica, sino en la recuperación de los seleccionados que tuvieron participación el fin de semana y que conversará con cada uno de ellos para tener un contacto más personal que futbolístico.

¿Qué significa tener este primer entrenamiento, cómo lo vive?

Primero agradecer a los directivos y cuerpos técnicos que nos prestaron a los jugadores. Siempre soy responsable, estoy atento a estos primeros días, estoy impaciente, contento y feliz de estar acá y de dirigir a una selección importante, hay muchas sensaciones que uno la siente y a veces no sabe cómo explicarlas.

¿Cuál ha sido el primer diálogo con los jugadores?

Como ustedes saben hubo juego ayer y nuestro trabajo no lo vamos a hacer en estos dos días, solamente es recuperación, sostenimiento para que compitan porque algunos van a jugar. Aún no he hablado en conjunto, prefiero conocerlos personalmente y mientras están haciendo algo (en la práctica), voy llamando y hablo porque es importante lo que sienten porque no es lo mismo verlos en la cancha que tenerlos frente a frente y es lo que quiero.

¿Cuáles son sus sensaciones iniciales desde que volvió al país sobre la Liga y los futbolistas?

La primera sensación es que me confirma que el futbolista hondureño es muy buen jugador de fútbol, me confirma que la gente en Honduras es noble y he notado cierto cariño en ellos, ya he salido a recorrer la ciudad y me han mostrado cariño por la selección y respeto hacia nosotros, vamos a defender el país el día del partido.

Bolillo Gómez presenció el fin de semana dos partidos en el estadio Nacional, el sábado el Motagua-Real España y el domingo estuvo en el Olimpia-UPNFM.

De los partidos que vio en el estadio, el clásico del sábado y ayer a Olimpia ¿qué concepto tiene de nuestra Liga?

Es un torneo bien parejo, son partidos disputados, hay intensidad en el juego, a mí me ha gustado, especialmente el de Motagua vs Real España, fue muy dinámico, son bien parejos, vamos a seguir viendo para tener un mejor concepto, pero sí es una Liga avanzada, no es Liga quedada.

¿En qué se enfocará en estos tres días de trabajo?

Práctica no, vamos a tener recuperación y sostenimiento, hoy trabajos doble horario y mañana por la mañana, luego se van porque tienen partidos, yo los traje más que todo para conocerlos y adelantar, es muy importante conocer la vida del futbolista, lo que siente, cómo es, la experiencia como DT me dicta que el ver la persona ayuda mucho a tener más claridad en su escogencia.

¿Cómo mira al grupo?

Es un grupo unido, veo que se respetan, son serios, acá, con el respeto que todos ustedes se merecen, hay un trabajo adelantando por el profe 'Fabi' (Coito), los vi con buena disposición, tranquilos, son hombres con educación porque hay casados con hijos y es lo que me gusta.

¿Conocerá a otros futbolistas del campo local además de esto?

Lo que pasa que los de Motagua tienen partido, yo por eso doy gracias de que pueda traer a estos muchachos y nos los presten, veo la colaboración de los directivos, técnicos y microciclos es difícil tenerlo si no es una Copa Oro o Uncaf que se pueden trabajar unos 15 días y dejar algo, en dos tres días es conocernos personalmente, hoy no hay partidos amistosos, es apresurado, pero ya estoy en el baile y tengo que bailar.

Ha dicho que percibe un ambiente positivo de la afición y directivos, ¿qué lo hace pensar en función del compromiso que ha adquirido?

Esa pregunta tiene una respuesta lógica; si ves gente que te abraza, que en la calle te dan cariño, entonces esa señal ¿adónde te puede llevar? a ser más alegre, más positivo, más unido, a tratar que los muchachos se sientan más tranquilos, son energías positivas y es lo que necesitamos, me siento contento porque he llegado a otras partes donde ha sido distinto y acá solo ha sido un cariño constante porque desde que llegué estoy en la calle, saliendo a un lado a oro, viendo la gente, el ambiente, mirando la sociedad porque tengo que vivir acá y ver la idiosincrasia del hondureño y dentro de esto el futbolista y la selección es el reflejo del país y ¿a qué te lleva a vos cuando te saludan bien?

"Más compromiso", responde el periodista. "Compromiso no, compromiso es aunque te saluden mal".

¿Ha sentido temor o amenazado por lo que dijo Fabián Coito en Uruguay?

¿Cómo? El hondureño no creo que me haga algo, pues de allá donde vengo yo (risas) entonces acá no tengo ese temor, vengo tranquilo y es que he visto que los los hondureños son muy amables, si pido una dirección, una comida, se portan 10 puntos, pero seguro que cuando no se juega bien se vienen las pu... (risas).

¿Los rivales deberían tenernos miedo ahora que tenemos al Bolillo Gómez?

Los rivales sí, pero nosotros deberíamos tener miedo por lo que se nos están presentado ja, ja.