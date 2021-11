¡Regresa el tridente! Quioto, Elis y Choco Lozano son llamados por el "Bolillo" Gómez y vuelven a juntarse después de dos años y medio

Hernán "Bolillo" Gómez dio a conocer este sábado la convocatoria de la selección de Honduras para los juegos de la Eliminatoria del mes de noviembre ante Panamá y Costa Rica.



Dentro del llamado hay varias sorpresas y una de ellas es que vuelve a entrar en escena el tridente de ataque Romell Quioto, Alberth Elis y Choco Lozano.



Los tres son importantes para sus equipos y "Bolillo" Gómez quiere su mejor versión para lo que resta de Eliminatoria rumbo a Qatar 2022.

Quioto, Elis y Choco Lozano son parte de la primera convocatoria del "Bolillo" Gómez para la selección de Honduras.



La última vez que fueron titulares en un partido de selección fue el 17 de junio del 2019 ante Jamaica en Copa Oro, ese duelo terminó en derrota para la Bicolor 3-2. Choco Lozano y Rubilio Castillo marcaron aquel día.



En los siguientes partidos de ese torneo no coincidieron en cancha y no volvieron a tener participación como un tridente integro.



Luego de eso, pese a ser elegibles no tuvieron participación por diferentes motivos. Ahora tienen la posibilidad de volver y esperar la oportunidad por parte del "Bolillo" Gómez.



LA CONVOCATORIA COMPLETA

PORTEROS



1. Luis “Buba” López (Real España)

2. Edrick Menjívar (Olimpia)

3. Roberto López (Vida)



DEFENSAS



4. Maynor Figueroa (Dynamo, MLS)

5. Denil Maldonado (Everton, Chile)

6. Marcelo Pereira (Motagua)

7. Carlos Meléndez (Motagua)

8. Omar Elvir (Motagua)

9. Kevin Álvarez (Real España)

10. Andy Najar (DC United, MLS)

11. Diego Rodríguez (Motagua)



VOLANTES



12. Alex López (Alajuelense, Costa Rica)

13. Deiby Flores (Panetolikos, Grecia)

14. Kervin Arriaga (Marathón)

15. Edwin Rodríguez (Olimpia)

16. José Mario Pinto (Olimpia)

17. Bryan Acosta (FC Dallas)

18. Alfredo Mejía (Levadiakos, Grecia)



DELANTEROS



19. Luis Enrique Palma (Vida)

20. Bryan Róchez (Nacional, Portugal)

21. Bryan Moya (Primero de Agosto, Angola)

22. Alberth Elis (Girondins, Francia)

23. Romell Quioto (FC Montreal, MLS)

24. Rubilio Castillo (Royal Pari, Bolivia)

25. Antony “Choco” Lozano (Cádiz, España)

26. Jonathan Rubio (Deportivo Chavez, Portugal)