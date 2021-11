Amado Guevara alaba regreso de Alfredo Mejía y Omar Elvir a la convocatoria de la Selección de Honduras

El laureado exseleccionado nacional y ahora entrenador de fútbol, Amado Guevara, brindó su análisis de la convocatoria de Hernán Darío Gómez para los encuentros eliminatorios próximos ante Panamá y Costa Costa en la ventana FIFA de noviembre.

Guevara sostuvo una larga charla con nuestro periodista Jorge Fermán a través de una transmisión en vivo por Facebook en donde resaltó los nombramientos de Alfredo Mejía, Omar Elvir y Roberto López, además del resto de los futbolistas que consideró como "lo mejor que tenemos" sucedido de su buen momento en sus clubes.

En palabras del 'Lobo', el técnico sudamericano "llamó a todo el arsenal que tenemos en ofensiva, me agrada y me alegra, espero que no pase nada raro. Lo importante es el momento que están pasando. son 26 jugadores que futbolísticamente pasan por buen momento". Ver aquí convocatoria completa de la Selección de Honduras

Respecto a la novedad de Alfredo Mejía detalló que "sabemos de su regularidad, es un jugador de experiencia que conoce la eliminatoria y su bagaje será importante. Es de las sorpresas agradables, es de los jugadores que tiene el fútbol que la selección necesita. Tiene características diferentes al resto, es un recuperador, pero con la pelota tiene mucho criterio, eso será importante"

Alfredo Mejía durante uno de sus juegos con la Selección de Honduras

Y sobre Carlos Meléndez y Omar Elvir comentó que "lo de Meléndez es interesante, es un jugador que ha tenido constancia en Motagua y es jugador de selecciones menores; lo mismo de Omar, ya días nos preguntábamos el porqué no aparecía si en el equipo venía haciendo cosas interesantes con proyección ofensiva. Me alegra por él, es un jugador que ya días viene trabajando bien, lo merecía. Hoy se ganó muy bien esta convocatoria".

¿Justo llamado a Roberto López?- "Lo de 'Buba' López y Edrick Menjívar no se toca. Lo de 'Pipo' López es merecido, es el arquero del líder del torneo local", soltó.

Finalmente, Guevara comentó que la zona ofensiva "es lo mejor que tenemos" en cuanto al regreso de Rubilio Castillo, Bryan Róchez, Antony Lozano, Alberth Elis y Romell Quioto; además de la inclusión de Luis Palma junto a Jonathan Rubio y Brayan Moya.