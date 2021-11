Hernán Gómez: "Ahora que conozco mejor a Honduras les digo que le tengo más miedo"

Hernán "Bolillo" Gómez, técnico de la Selección de Honduras, destiló optimismo en la conferencia previa al juego ante Panamá este viernes por las eliminatorias de Concacaf rumbo a Qatar 2022.

El "Bolillo" dijo que el grupo de jugadores le ha transmitido mucha alegría por lo que se vive en el interior y en los entrenos.

Se refirió al rival, que conoce a la perfección, le dejó un mensaje a los jugadores y a la afición de cara al encuentro y también confirmó uno de los titulares.

¿Cómo ha visto al grupo completo, qué expectativas le genera?

Excelente, muy unido, muy maduro y con muchos deseos de hacer las cosas bien. La actitud es impresionante, es una verdadera familia, un capitán que me ayuda bastante con el manejo del grupo. Estamos muy contentos y con el trabajo futbolístico excelente, nos hemos entendido. El grupo trae cosas importantes del técnico Fabián (Coito) y estamos poniendo parte nuestra, nos han salido bien los entrenamientos, que es importante para el partido que viene. Estamos bastante bien".

¿Cree que mañana se termine la hegemonía ante Panamá?

Estamos trabajando para ganar, para que el equipo saque los tres puntos. Entrenamos para que juegue bien, que sea un equipo ordenado con carácter y personalidad y saque el resultado a su favor.

¿Cuáles serán los detalles que marcarán el resultado que necesita Honduras?

Detalles como les que dije, el grupo ha sentido los partidos que no ha ganado y siente el puesto que tiene. Hay que superar mentalmente todas las dificultades, tratar de que la historia de estos partidos no les afecte. Hemos trabajado en eso, por eso aclaré que el ambiente es bueno, se vive bien y si se vive bien, se juega bien.

¿Qué opina del trabajo de Thomas Christiansen en Panamá y que tan diferente la ve del equipo que usted dirigió?

Panamá no solo conmigo, sino con Julio y Jorge ((Dely Valdés) mostró progresos. Con nosotros clasificó al Mundial, hay una base importante de esa selección y viene jugando bien, ha sacado resultados importantes. Puede estar peleando la clasificación, tiene buena posición, es un equipo que vamos a respetar. Cuando se dice que yo conozco a Panamá, saben que para mí lo más importante es conocer a Honduras, mejorar a Honduras y tener claro lo que vamos a ser en el partido. Independiente de que Panamá que tiene buen equipo, buenos jugadores y ha hecho una buena eliminatoria.

¿Sabemos que está compenetrado en conocer a su equipo y la idea que intenta implementar para el cierre de eliminatoria?

Este grupo tiene un trabajo parecido a lo que nosotros hacemos, por eso se nos ha facilitado. Lógicamente hay cosas que estamos informando y ojalá mañana lo muestren en una buena cantidad, es imposible que en cuatro días activen la información, es difícil, pero es une quipo con orden, idea y juego colectivo. Vamos esperando que la nómina individualmente se muy importante porque el fútbol es uno contra uno, si las individualidades están bien, el colectivo va a ser mucho mejor.

¿Cuánto se dedica para analizar a Panamá?

No. Estoy preparando mejor a Honduras. Panamá tiene lo suyo y nosotros lo nuestro para imponernos. Leí un comentario que como no juega Alberto, Godoy, Bárcenas, Cummings que van a jugar gente que no conozco. Para mí no tiene nada que ver si conozco o no, sino comocer este equipo y someter con nuestro estilo al equipo contrario.

¿Qué ha hecho para motivar a su equipo?

La motivación no sé, he hablado poquito de motivación. No lo he hecho, pero si he visto que vivimos bien, hay buenos líderes que tienen ese manejo y hay buena energía. Hemos convivido, el trato y respeto de lado a lado es fundamental. La admiración es importantísima, todo esto ha entrado, encajonado sin problema y uno lo deja ir. El trabajo táctico, son hombres ya de recorrido, de fútbol internacional, no lo descubro yo, saben que Honduras en Centroamérica es uno de los grandes, el torneo y liga igual. Hay cosas que se sienten que es un equipo fuerte y bueno.

Siempre se habló de factor tiempo, ¿Cómo ha aprovechado cada segundo?

En el fútbol siempre hace falta tiempo. Como siempre sale uno inconforme porque abarca muchas cosas. Pero como dije, hay un grupo que ya tiene cosas para jugar, solo estoy informando un estilo que puedo dar yo, si se ha aprovechado porque hay experiencia, madurez, futbolistas internacionales con mucha capacidad. Eso ayuda mucho al técnico, encontrar un grupo de grandes personas profesionales y como futbolistas.

¿Siempre brinda la alineación en la previa, puede adelantarla?

Ayer dije que estaba jodido, que tenía dificultades para un 11, no porque no tenga, sino porque tengo. Vas a un club y ves 100 camisas y se te dificulta vestirte. Estoy con 26 jugadores y cualquiera puede jugar, estoy tratado de equivocarme lo menos posible, en poner el que tenga mejor momento y las mejores sociedades. Voy esperar otro día más para eso.

¿Qué conocimiento le han trasladado los jugadores para que jueguen en sus posiciones habituales donde están rindiendo?

He tenido mucha información, nunca en mi vida había visto tanto videos por el afán. De los muchachos en sus clubes, de la Selección, de final con México, Estados Unidos, Olímpicos y eso me ha dado cierta claridad, pero tenerlos aquí es mucho más concreto para poder sacar mejores decisiones. He conversado individualmente, pero pienso que el que jugador que viene a la Selección no viene a improvisar, viene en su puesto, por eso escojo los mejores. Por allí a Omar (Elvir) por izquierda y Diego (Rodríguez) como volante, he visto en su equipo un buen trabajo. He visto cosas que me da para que por allí pueda improvisar o cambiar de posición, pero por lo general el que está en la selección va a estar en el puesto que es habitual.

En su conferencia de presentación habló de defender la bandera, el escudo y la patria. ¿Hoy cree que estos jugadores van a defenderla como esperamos?

Hay cosas que uno en la vida las siente por su trabajo o profesión, que es estar contento cuando las cosas están saliendo bien. Y lo estoy por lo que he recibido de los muchachos en la concentración, en los entrenos, eso me dice que hay un buen futuro. Estamos contentos, alegres, trabajando bien y es buena señal. A veces uno llega a un entreno y no quiere estar y aquí estoy feliz, en las charlas, entrenando con ellos y se siente que están cómodos. Estamos contentos, con hambre, les he dicho que a la Selección no enriquece, a la Selección no se viene por plata, se viene por gloria y hacer historia y para eso estamos trabajando.

¿Ha pedido el apoyo del público para sacar los tres puntos, de qué porcentaje hablamos para lograrlo?

Allí si me mataste. Yo no sé qué porcentaje espero. Yo necesito un apoyo positivo. En todos los partidos del mundo dentro del juego hay crisis, nosotros vamos a iniciar así en crisis y la expectativa de todo mundo, hay que tener mente fuerte para superar ese momento, no sé hasta qué punto la afición lo entienda y allí hay que presentarse. Yo salgo a la calle, ando por todas partes, y veo que la gente no está tan negativa, que te hace así siempre pulgar arriba y eso me hace llenarme de positivismo. Si el estadio se llena de buena energía, eso se transmite y si se llena de mala, esto también se transmite. Le digo que vayamos como hondureños a ver 11 soldados defender el país. No creo que un futbolista o una selección se pare porque no quiere. Una de las cosa que más me alegró, es que todos vinieron y con ganas, de Angola, Europa, jugaron un partido y allí mismo tomaron un avión, llegaron cansados, pero dijeron estoy listo y esa actitud te dicta que tenés un equipo para ganar.Pero el ambiente, familia, amigos, estadio tiene que estar en momentos difíciles y estar bien.

¿Cómo llegan los jugadores físicamente y cómo está Romell Quioto?

(Defiende a Maynor sobre su edad) Dígales que en el fútbol no hay viejos ni jóvenes, sino buenos y malos. Físicamente, ahora el fútbol tiene más números y aparatos que un cardiólogo y los muchachos sale bien, físicamente están excelente, en su peso. Quioto viene tocado, pero ha mejorado, está para el partido en cualquier momento. Los veo bien, ahora, como dice el capi; adentro donde de las papas queman hay que demostrar si estás bien.

¿Cómo visualiza a esta selección con la que enfrentó, punto negativo y positivo?

Yo en Panamá tengo grandes amigos, gente que quiero mucho y son agradecidos de su gente, tengo diálogos y jodemos, que te voy a ganar y me dicen te voy a matar. Pero hablando en serio, un amigo me preguntó que como estaba, porque me asesoraba mucho antes de los partidos, hablábamos que Honduras es un equipo rápido, intenso, fue difícil y me decía que es muy duro de verdad. Lo llamé y le dije te acordás cuando decíamos de Honduras, que le teníamos un poquito de susto, ahora que la conozco le tengo más miedo a Honduras. Visualizo un equipo fuete, que juega bien al fútbol, solo hay que mejorarle la historia que trae en esta eliminatoria, esperamos que los muchachos superen esto y demuestren que tienen mucha capacidad, técnica, son fuerte.

El futuro de Honduras está sobre su espalda. ¿Ya está claro de su cuadro titular para buscar ganar de ahora en adelante?

Yo no puedo solo con ese peso que me estás metiendo, tiene que ir usted y meter la espaldita allá, porque esto es un país que está luchando por ir a un mundial. La alineación, acostumbro darla antes, pero si la doy y por allí en el entreno la cambio. ¿Quiénes podrían salir?, el capi (Maynor Figueroa) va a jugar".