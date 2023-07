Alfredo Mejía, el capitán “griego” que relegaron en Honduras: “Con la arrogancia de Diego, no se iba a llegar a nada, es la verdad”

Gracias por la oportunidad. Venimos de un proceso largo, desde la Sub 17. Ha sido un viaje muy bonito. Me he quedado con la satisfacción de que he logrado bastantes cosas a nivel personal y profesional. Grecia ha sido una parte importante en mi carrera futbolística, ya son casi nueve años. Ahora con nuestros hijos en las escuelas es totalmente diferente. Nos ha tocado aprender el idioma y saber un poco más de la cultura griega.

Desde mi perspectiva, el entrenador anterior no generaba esa confianza con el jugador y es difícil. Es hablarlo de cara. Había jugadores que no querían y cómo es posible que un jugador no quiera venir a la Selección. Hay que ver el problema. Hay que ver por qué surge la indisciplina. Si el jugador no está contento con el entrenador, no hay que ocultarlo.

Deberían hacerlo, yo lo haría. Debería ser el jugador, entrenador y director deportivo de la Fenafuth. Se le dice: “Creemos que se nos está saliendo esta situación contigo y, si quieres entrar en el régimen de Selección, es así”. Se habla y se dice la verdad ante la prensa porque tampoco se pueden ocultar muchas cosas. El periodismo no puede ocultar que hubo jugadores que no querían venir o que no querían estar con este entrenador y no debe existir eso. ¿Cómo es posible que la prensa ahora esté unida esperando la llegada del profe Rueda y antes no? Te aseguro que hoy todos los jugadores están queriendo recibir ese llamado del profesor.

Me extrañó porque es un jugador muy importante en el fútbol griego, hoy por hoy es uno de los jugadores más importantes en el fútbol griego y que él se haya dado el lujo de dejarlo o que el futbolista y otros jugadores no quisieran venir a la Selección, es que había un problema en general con él. Si yo como entrenador veo algo que no me gusta de un jugador, yo lo hablo, lo resuelvo dialogando. Lo convoco y hablamos: “Mirá, no me gusta esto”. Creo que debe haber esa comunicación entre jugador y entrenador.

No, creo que si hay algo que me pudiera haber arrepentido es no tener el trabajo desde los 18 años, - estábamos hablando de formación -, de poder asistir a un gimnasio una o dos horas, sino que me quedaba con lo que entrenaba en mi equipo. Al momento de salir al extranjero ves que otros tienen una mejor condición física, te asociás con ese tipo de jugadores y te dicen que van por la tarde al gimnasio, por ejemplo, para poder rendir porque después llegás a una edad que tenés que hacer un trabajo extra para estar en el nivel que uno debe estar. Creo que estoy en un momento muy bueno.

— Ustedes tienen mucha comunicación entre jugadores, ¿qué se decían sobre este tema?

Lo primero es que se sabía que era un entrenador interino, se sabía que era un entrenador que estaba marcado por lo que había hecho en Motagua.

— ¿Con un interinato lo que interpreta el jugador es que no hay nada formal?

No hay nada formal. No es lo mismo que se ponga al profesor Reinaldo Rueda. Automáticamente uno dice: ‘Ahí viene el profe’. Es así, hay que decir la verdad. Uno como jugador lo siente. Lo que pasa es que hay momentos adecuados para decirlo y otros no. Los jugadores debemos tener ese tacto. ¿Por qué el jugador no lo puede platicar con los directivos? Es que es tiempo perdido. Se sabía que si no pasaba de ronda, solo llegaba a la Copa Oro. Se sabía y la arrogancia de él no lo permitía.

Es que era imposible crear comunión. Ahora hay que ver con los jugadores la disposición, se va a sentir, se siente, se vive. Estamos a la espera porque las condiciones serán diferentes. El entrenador anterior dijo que todos los jugadores tenían las puertas abiertas, era mentira.

Era lo que él quería y cómo él lo quería, no eran las condiciones. Estamos hablando que Palma tiene tantos goles y tantos partidos en primera división del fútbol europeo, y no lo va a comparar con otra cosa como que yo tenía participación y había otros problemas... tal vez nunca le he gustado o sucedió que él llegó a Motagua, yo no quise estar y me vine para Marathón. Puede ser también, o simplemente gustos del entrenador.