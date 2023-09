Amado Guevara y el 11 ofensivo que mandaría en Honduras para golear a Granada: “El rival no debería preocuparnos”

Diferencia entre jugar en Tegucigalpa y San Pedro Sula

“Nunca sentimos el ambiente y el apoyo diferente. Siempre recibimos el calor de la afición durante la semana, en el hotel de concentración llegaban aficionados a expresarnos su cariño. En ese aspecto nunca sentí diferencia, las graderías siempre estaban llenas de aficionados”.

“San Pedro Sula estaba como sede quizá por la cancha, la accesibilidad, tenía canchas disponibles para entrenar, pero en el apoyo era lo mismo. En San Pedro nos sentíamos en casa”.

Granada

“He seguido su forma de juego, la verdad y con todo respeto, a Honduras no le debería preocupar, tenemos una selección más consolidada, los tres partidos se han ganado con solvencia. En los últimos 18 partidos de Granada, ha perdido 11 y solo ha ganado uno. Sabemos que es de las islas que ha tenido ese estancamiento, ellos no encuentran esa solidez, no han podido poner a jugadores en ligas importantes. Honduras tiene que ganar, y ganar bien. No debería caer en la presión”.