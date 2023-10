Amado Guevara explica los errores de Honduras ante Cuba y advierte: “Olvidémonos del primer lugar y de buscar rivales”

La Bicolor no lució su mejor fútbol, retrocedió en comparación al cotejo ante Granada en el mes de septiembre y Reinaldo Rueda tiene mucho trabajo por hacer para lograr los objetivos.

Así lo analizó Amado Guevara, quien a través de La Mirada del Lobo de DIEZ, detalló que Honduras necesita muchas horas de trabajo bajo el mando del DT cafetero.

ANÁLISIS

¿Cómo valora el empate de Honduras ante Cuba?

Esto es de los resultados agridulces que se tienen en esta etapa, que la Selección muestre que tiene mejoría, que tiene cosas diferentes, pero no. Hoy Honduras deja más dudas de lo normal y creo que el profesor va a necesitar muchas horas más de trabajo de las que ha tenido para ir dándole forma a lo que necesita y tener una idea clara, porque hoy con las tantas variantes que hizo de sistema, esto le indica que no tiene claro cómo ni con quién jugar.

¿Cómo analiza la estrategia táctica que presentó Rueda en este partido?

Vamos a empezar por es 4-4-2 inicial, creo que Honduras intentó atacar por los costados con una línea de cinco que formó Cuba, que no le generó mucho espacio. Honduras chocaba, no tenía ese jugador diferente que pudiera defender esa línea defensiva, porque Cuba ponía el 5-4-1 marcado en su cancha. Luego, Honduras tuvo no tuvo la variante de larga distancia con Palma, Rivas, Deybi Flores. Si Cuba marca el gol en este partido estaríamos hablando de otra historia.

En el segundo tiempo el profesor corrige e intenta poblar más el mediocampo y pasa al 4-2-3-1, ya poniendo un media punta como era Alex López como pasador, él tiene otras características, le da amplitud, genera espacios y ahí se encuentra la virtud del disparo de larga distancia. Por último, con el cambio de Edwin Rodríguez, Honduras cambia el sistema. El profesor necesita muchas horas de trabajo. Al final el resultado no se consigue, la diferencia es que Granada no se ganó porque es más limitada, pero se buscaba más una individualidad que colectividad.

¿Qué intentó Rueda con colocar a Bryan Acosta y Deybi Flores en el centro del campo?

La idea del profesor creo que era mantener el cero en la portería, no perdiendo, porque sabíamos que con el resultado de Jamaica estábamos fuera por el boleto a la Copa América. Partiendo de eso, es proteger el resultado y ayudar a los dos centrales, que si vemos Honduras sale con dos laterales con mucha ofensiva, se volvían dos extremos. Al utilizar ese doble cinco era protectores de los centrales. La idea del doble 5 era proteger el cero.

¿Por qué se insiste con el Choco Lozano como el único 9, porque se menciona que de delantero central no tiene gol?

Voy a respetar la opinión de los aficionados, pero les preguntaré, ¿cuántos pases a gol le dieron? Les pondré este ejemplo, en el caso de Pavón, quien era goleador, ¿cuántos pases de gol le poníamos? Él vivía de los pases a gol que le dábamos, el mismo Costly. Los delanteros viven de los medios, viven de dejarlos mano a mano contra el portero. Pero Cuba le puso tres centrales, le colocaron a Quioto al lado, pero no se encontraban.